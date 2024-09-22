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iPhone 16 Pro Max Alabilmek İçin Türkiye ve Dünyada Kaç Ay Çalışmanız Gerekir?

iPhone 16 Pro Max Alabilmek İçin Türkiye ve Dünyada Kaç Ay Çalışmanız Gerekir?

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
22.09.2024 - 17:51

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İçerik üreticisi Mert Genco, iPhone 16 Pro Max satın alabilmek için Türkiye ve farklı ülkelerde asgari ücretle kaç ay çalışılması gerektiğini takipçileriyle paylaştı.

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Türkiye'de bu cihaza sahip olabilmek için asgari ücretle 7 ay çalışmak gerekirken, diğer ülkelerde bu süre 1 ayı bile geçmedi.

Türkiye'de bu cihaza sahip olabilmek için asgari ücretle 7 ay çalışmak gerekirken, diğer ülkelerde bu süre 1 ayı bile geçmedi.

Türkiye ile dünya ülkeleri arasındaki fark, teknolojiye erişim konusunda büyük bir uçurumu gözler önüne sererken, aradaki fark gözlerde bir damla yaş bıraktı...

Türkiye ile dünya ülkeleri arasındaki fark, teknolojiye erişim konusunda büyük bir uçurumu gözler önüne sererken, aradaki fark gözlerde bir damla yaş bıraktı...

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