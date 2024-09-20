20 Yıl Sonra Türkiye'yi Ziyaret Eden Gurbetçi: "Türkiye'deki Enerji, Avrupa'da Yok"

Yirmi yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden bir gurbetçi, sosyal medyada paylaştığı videoda Türkiye'nin dinamik yapısına dikkat çekti.
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"Türkiye'deki enerji, Avrupa'da yok. Avrupa'nın enerjisi bitiyor," diyerek, Türkiye'nin genç nüfusu ve girişimci ruhuyla Avrupa'ya kıyasla daha dinamik bir yapıya sahip olduğunu belirtti.
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Gurbetçi, Türkiye'nin gelişimi için doğru yönetim anlayışının önemine vurgu yaparak, "Eğer başa işi bilen ve insan ayırmayan bir yönetim gelirse, Türkiye çok kısa bir sürede Avrupa'ya yetişir," dedi.
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