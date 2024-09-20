20 Yıl Sonra Türkiye'yi Ziyaret Eden Gurbetçi: "Türkiye'deki Enerji, Avrupa'da Yok"

Sevgilisiyle Araba Yıkama Hayali Olanlar Bir Daha Düşünsün: Gözüne Hortum Gelen Adamın Üzen Son Hali

Bisiklet Yolundaki Kural İhlalleri Bisikletliyi İsyan Ettirdi: "İstanbul’da Bisiklet Yolu Bu Kadar Olur"