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20 Yıl Sonra Türkiye'yi Ziyaret Eden Gurbetçi: "Türkiye'deki Enerji, Avrupa'da Yok"

20 Yıl Sonra Türkiye'yi Ziyaret Eden Gurbetçi: "Türkiye'deki Enerji, Avrupa'da Yok"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 12:27

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Yirmi yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden bir gurbetçi, sosyal medyada paylaştığı videoda Türkiye'nin dinamik yapısına dikkat çekti.

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"Türkiye'deki enerji, Avrupa'da yok. Avrupa'nın enerjisi bitiyor," diyerek, Türkiye'nin genç nüfusu ve girişimci ruhuyla Avrupa'ya kıyasla daha dinamik bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

"Türkiye'deki enerji, Avrupa'da yok. Avrupa'nın enerjisi bitiyor," diyerek, Türkiye'nin genç nüfusu ve girişimci ruhuyla Avrupa'ya kıyasla daha dinamik bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Gurbetçi, Türkiye'nin gelişimi için doğru yönetim anlayışının önemine vurgu yaparak, "Eğer başa işi bilen ve insan ayırmayan bir yönetim gelirse, Türkiye çok kısa bir sürede Avrupa'ya yetişir," dedi.

Gurbetçi, Türkiye'nin gelişimi için doğru yönetim anlayışının önemine vurgu yaparak, "Eğer başa işi bilen ve insan ayırmayan bir yönetim gelirse, Türkiye çok kısa bir sürede Avrupa'ya yetişir," dedi.

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