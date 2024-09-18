Sivas'ta Fotoğrafçı Eren Özdal’ın Misafiri Olduğu Yaşlı Çiftin Sıcak Anları İçinizi Isıtacak

Sivas'ta fotoğrafçılık yapan Eren Özdal, rastladığı yaşlı çiftin misafiri oldu. Çiftin evinde fotoğraf çekerken, yaşlı amcanın pozitif tavırları ve tatlı sözleri izleyenlerin içini ısıttı.
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Amca, fotoğraf çekimi sırasında "Elimi atsam olur mu? Ayıp olmaz değil mi? Benim hanımım." diyerek samimi ve duygusal bir an yaşattı.
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Bu tatlı anlar sosyal medyada beğeni topladı ve birçok kişi tarafından paylaşıldı.
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