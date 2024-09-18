Sivas'ta Fotoğrafçı Eren Özdal’ın Misafiri Olduğu Yaşlı Çiftin Sıcak Anları İçinizi Isıtacak

Oğuzhan Uğur İlk Bölümüyle Gündem Olan Saygı1’de Sıradaki Sanatçıyı Açıkladı

Mardin’de Sokakta Çırılçıplak Gezen Şahsı Vatandaşlar Dövdükten Sonra Polise Teslim Etti

'İlk Gün Vlog’u' Bu Defa Öğrencilerden Değil Sabit Öğretmen'den Geldi!