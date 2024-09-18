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Kendisine Ceza Kesilen Okul Servisi Şoförü: “Polisler Ceza Kesmekten Başka Bir Şeye Yaramıyor”

Kendisine Ceza Kesilen Okul Servisi Şoförü: “Polisler Ceza Kesmekten Başka Bir Şeye Yaramıyor”

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
18.09.2024 - 14:07

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Bir okul servisi şoförüne kesilen ceza, sosyal medyada gündem oldu. Servis şoförü, aracındaki bir lamba nedeniyle 1500 TL ceza aldığını belirterek, duruma tepki gösterdi.

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Şoför, "Polisler ceza kesmekten başka bir şeye yaramıyor. Bir lamba için 1500 TL ceza yazdılar. Bir kere uyarırlar, bir daha görürlerse yazsınlar yani. Ayıp denen bir şey var." sözleriyle isyan etti.

Şoför, "Polisler ceza kesmekten başka bir şeye yaramıyor. Bir lamba için 1500 TL ceza yazdılar. Bir kere uyarırlar, bir daha görürlerse yazsınlar yani. Ayıp denen bir şey var." sözleriyle isyan etti.

Şoförün bu çıkışı sosyal medyada kullanıcılar arasında tartışmalara neden oldu; bazıları polis uygulamalarını savunurken, bazıları şoföre destek verdi.

Şoförün bu çıkışı sosyal medyada kullanıcılar arasında tartışmalara neden oldu; bazıları polis uygulamalarını savunurken, bazıları şoföre destek verdi.

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