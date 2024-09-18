Düğün Arabasındaki Yazım Hatasını Fark Eden Kadın: "Dahi Anlamındaki 'Da'yı Ayıramıyorlar Ama Evleniyorlar"

Yoldan geçen bir kadın, düğün arabasında yazılan bir yazım hatasını fark etti ve durup çifti uyarmadan edemedi. Arabaya seslenen kadın, 'dahil' eki olan 'da'nın yanlış yazıldığını belirtti.
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Ardından arkadaşlarına dönerek "Dahi anlamındaki 'da'yı ayıramıyorlar ama evleniyorlar" şeklinde esprili bir yorum yaptı.
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Bazı sosyal kullanıcıları kadının davranışını gereksiz bulurken, bazıları ise yazım kurallarına dikkat çektiği için destek verdi.
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