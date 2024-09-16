Kastamonu'da Çekici Tutulmasının Yaşandığı Anlar Goygoycuların Diline Düştü

Kastamonu’da yaşanan ilginç bir olay, sosyal medyada gündem oldu. Bir çekici, üzerinde başka bir çekici olan başka bir çekiciyi taşırken görüntülendi.
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Kastamonu'da yaşanan ilginç 'çekici tutulması', bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve kısa sürede sosyal medyada mizah konusu haline geldi.
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Yaratıcı yorumlar ve esprilerle dolup taşan video, hem beyinleri yaktı hem de 'Başka ülkede yaşayamam' dedirtti.
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3lü olsun güçlü olsun 🤠 Bazıları "çekici" sever yeğen 😎