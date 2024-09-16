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Kastamonu'da Çekici Tutulmasının Yaşandığı Anlar Goygoycuların Diline Düştü

Kastamonu'da Çekici Tutulmasının Yaşandığı Anlar Goygoycuların Diline Düştü

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 23:28 Son Güncelleme: 16.09.2024 - 23:40

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Kastamonu’da yaşanan ilginç bir olay, sosyal medyada gündem oldu. Bir çekici, üzerinde başka bir çekici olan başka bir çekiciyi taşırken görüntülendi.

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Kastamonu'da yaşanan ilginç 'çekici tutulması', bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve kısa sürede sosyal medyada mizah konusu haline geldi.

Kastamonu'da yaşanan ilginç 'çekici tutulması', bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve kısa sürede sosyal medyada mizah konusu haline geldi.

Yaratıcı yorumlar ve esprilerle dolup taşan video, hem beyinleri yaktı hem de 'Başka ülkede yaşayamam' dedirtti.

Yaratıcı yorumlar ve esprilerle dolup taşan video, hem beyinleri yaktı hem de 'Başka ülkede yaşayamam' dedirtti.

İşte o anlar👇

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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december

3lü olsun güçlü olsun 🤠 Bazıları "çekici" sever yeğen 😎