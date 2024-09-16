Damattan Futbol Şovu: Düğünde Sahneyi Boşaltan Damat Dans Yerine Topla Hareketler Yaptı

Düğünlerde yaşanan ilginç anılara bir yenisi daha eklendi. Sahneyi boşaltarak tek başına dans etmesi beklenen damat, konukları şaşırtan bir harekete imza attı.
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Dans yerine eline futbol topu alan damat, sahnede çeşitli futbol hareketleri yaparak izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.
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Konuklar bu sürpriz gösteri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, damadın performansı sosyal medyada da ilgi çekti.
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