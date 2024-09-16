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İstanbul'da Bir Dilencinin Üzerinden Binlerce Lira Çıktı: "Çay Parası İstedim"

İstanbul'da Bir Dilencinin Üzerinden Binlerce Lira Çıktı: "Çay Parası İstedim"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 17:12

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İstanbul Eyüpsultan'da zabıta ekipleri tarafından dilencilik yaparken yakalanan bir kişinin üzerinden çıkan para miktarı görenleri hayrete düşürdü.

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İstanbul Eyüpsultan'da zabıta ekiplerinin rutin denetimleri sırasında dilencilik yaptığı belirlenen bir şahıs yakalandı. Dilenci, ekiplerin "Bu kadar paran var neden para istedin?" sorusuna ise "Çay parası istedim" dedi.

İstanbul Eyüpsultan'da zabıta ekiplerinin rutin denetimleri sırasında dilencilik yaptığı belirlenen bir şahıs yakalandı. Dilenci, ekiplerin "Bu kadar paran var neden para istedin?" sorusuna ise "Çay parası istedim" dedi.

Zabıta müdürlüğüne götürülen dilencinin üzerinde yapılan aramada, 882 dolar ve 4 bin 801 TL ele geçirildi. Dilencilik suçundan işlem yapılan şahsın üzerindeki paralara el konuldu.

Zabıta müdürlüğüne götürülen dilencinin üzerinde yapılan aramada, 882 dolar ve 4 bin 801 TL ele geçirildi. Dilencilik suçundan işlem yapılan şahsın üzerindeki paralara el konuldu.

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