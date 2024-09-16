İstanbul'da Bir Dilencinin Üzerinden Binlerce Lira Çıktı: "Çay Parası İstedim"

İstanbul Eyüpsultan'da zabıta ekipleri tarafından dilencilik yaparken yakalanan bir kişinin üzerinden çıkan para miktarı görenleri hayrete düşürdü.
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İstanbul Eyüpsultan'da zabıta ekiplerinin rutin denetimleri sırasında dilencilik yaptığı belirlenen bir şahıs yakalandı. Dilenci, ekiplerin "Bu kadar paran var neden para istedin?" sorusuna ise "Çay parası istedim" dedi.
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Zabıta müdürlüğüne götürülen dilencinin üzerinde yapılan aramada, 882 dolar ve 4 bin 801 TL ele geçirildi. Dilencilik suçundan işlem yapılan şahsın üzerindeki paralara el konuldu.
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