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Kiliseye Gidip Dua Etmişti: Kızılcık Şerbeti Doğa'nın Manifestlerinin Gerçekleşme Hızı!

Kiliseye Gidip Dua Etmişti: Kızılcık Şerbeti Doğa'nın Manifestlerinin Gerçekleşme Hızı!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 20:06

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Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterinin kiliseye gidip dua etme sahnesi, sosyal medyada çok konuşulmuştu. Bu sahneye yönelik yapılan edit, Doğa'nın 'Maşallah dediği 3 gün yaşamıyor' dedirtti!

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@meowtoos isimli TikTok kullanıcısı, Doğa’nın bu sahneyi yaşadığı kaotik olaylarla harmanlayarak bir edit hazırladı.

@meowtoos isimli TikTok kullanıcısı, Doğa’nın bu sahneyi yaşadığı kaotik olaylarla harmanlayarak bir edit hazırladı.

“Manifestlediğim şeylerin gerçekleşme hızı” başlığıyla paylaşılan 10/10 tespitli edit milyonlarca izlenme aldı.

“Manifestlediğim şeylerin gerçekleşme hızı” başlığıyla paylaşılan 10/10 tespitli edit milyonlarca izlenme aldı.

İşte o edit👇

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