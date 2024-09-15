Yönetmen Can Evrenol'un Programda Yaptığı Detaylı "Bakirelik" Muhabbeti Sosyal Medyada Tepki Topladı
Yönetmen Can Evrenol'un Programda Yaptığı Detaylı "Bakirelik" Muhabbeti Sosyal Medyada Tepki Topladı
Yönetmen Can Evrenol, korku ve gerilim türündeki filmleriyle tanınır. Zaman zaman tartışmalı açıklamalarıyla gündeme gelen Evrenol'un, katıldığı bir programda 'Hiç bakire biriyle olmadım' sözlerine tepki yağdı.
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Can Evrenol, daha önce de özellikle cinsellikle ilgili yaptığı açıklamalarla sosyal medyada dikkat çekmişti.
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Bu defa katıldığı bir programda, "Hiç bakire biriyle olmadım" diyen Evrenol, "Bakire biriyle olmak çok turn off geliyor" ve "Kendini rezil etmekten utanmayan biriyle olmayı daha turn on buluyorum" ifadelerini kullandı.
Evrenol'un sözleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından yersiz bulundu ve tepki yağmuruna tutuldu.
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