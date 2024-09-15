Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı'nın Kızları Pera'nın Yeni Fotoğrafı ''Bu Ailede Üçü de Aynı Kişi'' Dedirtti!
Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı'nın Kızları Pera'nın Yeni Fotoğrafı ''Bu Ailede Üçü de Aynı Kişi'' Dedirtti!
Selahattin ve Lara Paşalı, kızları Leyla Pera'nın yeni bir görüntüsünü paylaştı. Pera'nın büyümüş hali görenlere ''hem annesinin hem de babasının kopyası'' dedirtti.
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Son yıllarda yıldızı epey parlayan ve Pera Palas'ta Gece Yarısı isimli dijital yapım ile şimdilerde gündemde olan Selahattin Paşalı'yı illaki tanıyorsunuzdur.
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Kendisini en son 'Ömer' isimli diziyle televizyon ekranlarında izlemiştik. Selahattin Paşalı bu dizinin başrollerini Gökçe Bahadır ile paylaşmış ve ikilinin uyumu oldukça beğenilmişti.
Karizmatik oyuncu, 2022 yılının nisan ayında büyük bir aşk yaşadığı Lara Tümer ile hayatını birleştirmişti.
Çiftimiz, aşklarının en güzel kanıtı olan biricik kızları Leyla Pera Paşalı'yı ise 1 Temmuz 2022'de kucaklarına aldı. Bizler de bu dünyalar tatlısı kız çocuğunun büyüyüşünü Paşalı çiftinin sosyal medya paylaşımlarından takip eder olduk.
Anne ve kızının arasındaki duygusal bağ bambaşkadır, bilirsiniz. O yeri doldurulamaz bağı elbette somut olarak göremiyoruz. Fakat kızları Pera doğduğundan beri Lara Paşalı'nın sosyal medya paylaşımlarıyla derinden hissediyoruz. Minik Pera, bir an olsun annesinin yanından ayrılmıyor.
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Lara Paşalı'dan bugün yeni bir hikaye paylaşımı geldi. Bu paylaşımda Pera'yı görenler önce ne kadar büyüdüğüne inanamadı. Sonrasında ise Leyla Pera'nın hem annesine hem de babasına bu kadar benzemesi görenleri oldukça şaşırttı👇
Paşalı ailesi için yapılan ''üçü de aynı kişi'' benzetmesine sizler de katılıyor musunuz? Haydi yorumlara!
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