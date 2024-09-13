İstanbul'dan Vazgeçememişler: Evlilik İçin Gün Sayan Meriç Aral ve Serkan Keskin'in Düğün Mekanı Belli Oldu
İstanbul'dan Vazgeçememişler: Evlilik İçin Gün Sayan Meriç Aral ve Serkan Keskin'in Düğün Mekanı Belli Oldu
Dünyaevine girmek için gün sayan oyuncu çift, Meriç Aral ve Serkan Keskin'den bir yeni haber daha geldi. Mehmet Üstündağ'ın haberine göre çift, İstanbul'daki bir restoranın bahçesinde evlenecek.
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Doğal güzelliğine hayran kaldığımız oyuncu Meriç Aral'ı en son Kimler Geldi Kimler Geçti simli dijital yapımda izlemiştik. Bunun haricinde televizyon ekranlarında çok sık göremediğimiz güzel oyuncu,dijitalde bir hayli aktifti. Efe Tunçer ile birlikte 'Teras Noir' isimli bir podcast programını epey uzun bir süre sundu.
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Başarılı oyuncu Serkan Keskin'i ise tanımayanınız yoktur. Kendisi hafızalarımızda Leyla ile Mecnun'un İsmail Abi'si olarak kalsa da Mucize Doktor, Masum ve Şahane Hayatım gibi birçok sevilen yapımda da yer aldı.
İki başarılı isim, tencere kapak misali birbirini bularak beş yıl önce sevgili olmuştu. Sevgili oldukları ilk andan itibaren oldukça yakıştırılan çiftin ne zaman dünyaevine gireceği ise merak konusuydu.
Geçtiğimiz günlerde öğrendik ki çiftimiz 19 Eylül'de bir ömür birlikteliğe 'evet' diyecekmiş.
Mehmet Üstündağ'ın haberine göre ise çiftimiz düğün rotasında İstanbul'dan şaşmamış. İstanbul, Etiler'de bulunan Delicatessen isimli bir mekanı düğünleri için seçen Serkan Keskin ve Meriç Aral, kestane ve manolya ağaçlarının eşsiz kokusu ve yemyeşil ağaçların arasında sade bir sonbahar düğünüyle hayatlarını birleştirmeye karar vermiş anlayacağınız.💐
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Düğünde bahçenin dekorasyonu nasıl olur bilemiyoruz, fakat mekanın şimdiki halini merak edenler için şöyle bırakalım🍃
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