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Zaten Aşklar Hep Yalan Dolan: Infleuncer Danla Bilic ve Sevgilisi Doğan Alemdar Birbirlerini Takipten Çıkarttı

Zaten Aşklar Hep Yalan Dolan: Infleuncer Danla Bilic ve Sevgilisi Doğan Alemdar Birbirlerini Takipten Çıkarttı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
13.09.2024 - 12:18

Influencer Danla Bilic, bir süredir Milli futbolcu Doğan Alemdar ile aşk yaşıyordu. İkiliden ''ayrılık kokuyor'' dedirtecek bir hamle geldi. Bilic ve Alemdar, sosyal medya üzerinden takipleşmeyi bıraktı.

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Danla Bilic'i artık tanımayanınız yoktur. Kendisi Youtube'da paylaştığı makyaj videolarıyla ünlenip ardından Influencer'lığa soyunmuş ve şimdilerde işini oldukça başarılı şekilde sürdüren ünlülerimizden.

Danla Bilic'i artık tanımayanınız yoktur. Kendisi Youtube'da paylaştığı makyaj videolarıyla ünlenip ardından Influencer'lığa soyunmuş ve şimdilerde işini oldukça başarılı şekilde sürdüren ünlülerimizden.

Bilic'in kendisi gibi Influencer olan yakın arkadaşı Ala Tokel, kendinden yaşça küçük futbolcu Bertuğ Yıldırım ile ilişkiye başlamış ardından Bertuğ Yıldırım'ın yakın arkadaşı Doğan Alemdar ile Danla Bilic birlikte görüntülenmişti.

Bilic'in kendisi gibi Influencer olan yakın arkadaşı Ala Tokel, kendinden yaşça küçük futbolcu Bertuğ Yıldırım ile ilişkiye başlamış ardından Bertuğ Yıldırım'ın yakın arkadaşı Doğan Alemdar ile Danla Bilic birlikte görüntülenmişti.

Belki hatırlarsınız, geçtiğimiz ay Bilic ve Alemdar ikilisi Bodrum tatilinde görüntülenince aşk kesinleşmişti. Bizler de ''bu sefer aşkı buldu'' diyerek sevinmiştik.

Belki hatırlarsınız, geçtiğimiz ay Bilic ve Alemdar ikilisi Bodrum tatilinde görüntülenince aşk kesinleşmişti. Bizler de ''bu sefer aşkı buldu'' diyerek sevinmiştik.

Danla Bilic ve Doğan Alemdar aşkının detaylarını merak edenleri şöyle alalım👇

Fakat geçtiğimiz günlerde ne yazık ki Ala Tokel ve Bertuğ Yılıdırım'ın ilişkisi son buldu. Bizler de ''sonları benzemesin ama...'' diyerek Danla ve Doğan cephesinde durumlar nasıl diye bir baktık ki, ne görelim!

Fakat geçtiğimiz günlerde ne yazık ki Ala Tokel ve Bertuğ Yılıdırım'ın ilişkisi son buldu. Bizler de ''sonları benzemesin ama...'' diyerek Danla ve Doğan cephesinde durumlar nasıl diye bir baktık ki, ne görelim!

Ala Tokel ve Bertuğ Yıldırım Ayrılığının detayları için👇

Aynı dönemde başlayan iki aşk, aynı dönemde de son bulmuş. Danla Bilic ve Doğan Alemdar birbirlerini Instagram'dan takip etmeyi bırakmışlar👇

Aynı dönemde başlayan iki aşk, aynı dönemde de son bulmuş. Danla Bilic ve Doğan Alemdar birbirlerini Instagram'dan takip etmeyi bırakmışlar👇

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