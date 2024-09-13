Tanıtım Gecesinde Verdiği Röportajda ''Otel Açacağım'' Diyen Rapçi Blok3: ''Tatlıses'in İzinden Gitmiyorum''
Tanıtım Gecesinde Verdiği Röportajda ''Otel Açacağım'' Diyen Rapçi Blok3: ''Tatlıses'in İzinden Gitmiyorum''
Son dönemlerin yükselen isimlerinden Hakan Aydın, bilinen mahlasıyla Blok3, geçtiğimiz gece yeni albümü için düzenlediği lansman gecesinde Magazin Burada muhabirlerine röportaj verdi. Ünlü rapçi, kendisine yöneltilen İbrahim Tatlıses sorusuna da verdiği iddialı cevapla gündem oldu.
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Son yıllarda başarılı bir çıkış yapan Hakan Aydın, rap dünyasında kullandığı takma ismiyle Blok3, kısa zamanda kendini geniş kitlelere tanıtmayı başardı.
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Öyle ki sevilen rapçi, bu senenin ilk aylarında ünlü güzelimiz Nilsu Berfin Aktaş ile aşk yaşamış, bu aşkla bir süre gündemden düşmeyen çift kısa süren birlikteliklerinin ardından yollarını ayırmıştı.
Kendisi en son, geçtiğimiz haftalarda bir konserine helikopterle gelmesiyle oldukça konuşulmuştu. Hakan Aydın, bu prodüksiyonu için ''Babalar sözünü tutar'' demişti belki hatırlarsınız.
Yıldızı parlayıp da aniden yükselişe geçen ünlü isimlerin, gelirleriyle ne yapacağı her zaman bir merak konusu olmuştur. Nitekim İbrahim Tatlıses de birçok farklı sektöre yatırım yaptığını bildiğimiz ünlü isimlerden. Kendisinin yatırım tercihleri, geçmişte diğer pek çok ünlümüzü de etkiledi biliyorsunuz.
Geçtiğimiz akşam ''Obsesif'' isimli albümünü için tanıtım gecesi düzenleyen Blok3'e Magazin Burada muhabirleri, eskiden müzik yıldızlarının başka sektörlere de yatırım yaptığını, ünlü rapçinin böyle bir planı olup olmadığını sordu. Blok3: ''Ben otel açacağım'' deyince...
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''Tatlıses'in izinden gidiyorsunuz o zaman'' yanıtını alan ünlü rapçi, ''Ben kimsenin izinden gitmem, isteyen benim izimden gelebilir. Bu dediğim Tatlıses'e diss gibi anlaşılmasın.'' diyerek iddialı duruşunun altını çizdi.
Röportajı merak edenler için👇
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