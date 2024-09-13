Tanıtım Gecesinde Verdiği Röportajda ''Otel Açacağım'' Diyen Rapçi Blok3: ''Tatlıses'in İzinden Gitmiyorum''

Son dönemlerin yükselen isimlerinden Hakan Aydın, bilinen mahlasıyla Blok3, geçtiğimiz gece yeni albümü için düzenlediği lansman gecesinde Magazin Burada muhabirlerine röportaj verdi. Ünlü rapçi, kendisine yöneltilen İbrahim Tatlıses sorusuna da verdiği iddialı cevapla gündem oldu.