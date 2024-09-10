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Toronto Uluslararası Film Festivali'nin En İyi Giyinen Ünlü İsmini Gelin Beraber Seçelim!

Toronto Uluslararası Film Festivali'nin En İyi Giyinen Ünlü İsmini Gelin Beraber Seçelim!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 16:12

Bu yıl 49.'su gerçekleştirilen Toronto Uluslararası Film Festivali, 5-15 Eylül tarihleri arasında birçok ünlü ismi kırmızı halısında süzülmeye davet ediyor. 

Gelin bakalım, sizlerin oylarıyla bu festivalin en güzel giyinen kadınını beraber seçelim!

 Öncelikle kim ne giymiş ona bakabilir, ardından yazımızın sonundaki anketten oyunuzu en beğendiğiniz ünlüye verebilirsiniz🌸

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Tilda Swinton🌸

Tilda Swinton🌸

Sydney Sweeney🌸

Sydney Sweeney🌸

Sandra Oh🌸

Sandra Oh🌸

Salma Hayek🌸

Salma Hayek🌸

Mikey Madison🌸

Mikey Madison🌸
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Kiernan Shipka🌸

Kiernan Shipka🌸

Katy Perry🌸

Katy Perry🌸

Julianne Moore🌸

Julianne Moore🌸

Jennifer Lopez🌸

Jennifer Lopez🌸

Florence Pugh🌸

Florence Pugh🌸
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Daisy Edgar Jones🌸

Daisy Edgar Jones🌸

Chloë Sevigny🌸

Chloë Sevigny🌸

Anna de Armas🌸

Anna de Armas🌸

Angelina Jolie🌸

Angelina Jolie🌸

Amy Adams🌸

Amy Adams🌸
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Toronto Uluslararası Film Festivali'ne en şık giden ünlü kadın sizce kim? Haydi, oylamaya!👇

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