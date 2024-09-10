Toronto Uluslararası Film Festivali'nin En İyi Giyinen Ünlü İsmini Gelin Beraber Seçelim!

Bu yıl 49.'su gerçekleştirilen Toronto Uluslararası Film Festivali, 5-15 Eylül tarihleri arasında birçok ünlü ismi kırmızı halısında süzülmeye davet ediyor.

Gelin bakalım, sizlerin oylarıyla bu festivalin en güzel giyinen kadınını beraber seçelim!

Öncelikle kim ne giymiş ona bakabilir, ardından yazımızın sonundaki anketten oyunuzu en beğendiğiniz ünlüye verebilirsiniz🌸