Toplanın Rap Dünyasında Kaos Var: Çakal ve Sefo Sosyal Medya Üzerinden Birbirine Girdi!
Toplanın Rap Dünyasında Kaos Var: Çakal ve Sefo Sosyal Medya Üzerinden Birbirine Girdi!
Türk rap müziğinin son dönemlerdeki popüler iki ismi Sefo ve Emirhan Çakal'ın yaşadıkları kavganın ardından aralarının bozuk olduğu biliyordu. İkili bugün sosyal medya üzerinden birbirleriyle laf dalaşına girdi.
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Emirhan Çakal ve Sefo, şimdilerin popüler isimlerinden. İki rapçinin de yenilikçi yaklaşımlarıyla Türk rap müziğini canlı tutan isimlerden olduklarını söyleyebiliriz.
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Sefo ve Çakal'ın arasındaki anlaşmazlık ve atışmanın başlangıcı geçtiğimiz yıla dayanıyor. Çakal, açtığı bir canlı yayında (Sefo için) ''Stüdyosuna gider, prodüktörüyle onun ensesinden tutar, canlı yayın açarım.'' diyerek Sefo ile arasındaki ipleri germişti.
Bunun üzerine Sefo, ''ARABA'' isimli şarkısını 'yaptığımız işler yarışsın' dercesine yayınlamıştı. Şarkının sözlerinde alenen Çakal'a ithafen yazıldığı belli olan kısımları da şöyle bıraktık👇
Bu olayın üzerine, ikilinin aynı gece kulübünde denk gelmesi fitili ateşlemişti. Her ne kadar o dönem Sefo ve Çakal, ''mekanda birbirilerine girmiş'' gibi yansıtılsa da Sefo'nun anlattığına göre, iki rapçi tuvalette konuşurken yalnızca menajerleri ve o sırada dışarıda olan arkadaşları kavga etmiş.
Yine Sefo'nun katıldığı bir programda anlattığına göre, Çakal ve Sefo tuvalette konuşurken; Çakal ''çocukluk ettim'' deyip Sefo'dan özür dilemiş.
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Sefo'nun bu açıklamasının ardından Çakal, elleri sıvayıp X'e koştu. ''Hani ben sana da gelip çocukluk ettim deyip özür dilemişim ya, neden o zaman saygı1 konserinde sanatçıların arasında kavga potansiyelim olan herkes orada olmasına rağmen bir tek sen yoktun? çocuklardan korkuna mı güvenlik ordusuyla locada izledin? seyfullahhh seni'' diyerek tartışmanın ateşini hem harladı hem de tabiri caizse Sefo'yu ‘’düello’’ya davet etmiş oldu.
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Bunun üzerine Sefo'dan yanıt tabii ki gecikmedi. ''kavga potansiyeli olan herkes 😂 birader o kafanın içinde ne yaşıyosun ya çok merak ediyorum. saygı konserinde kavga etmeyi mi planladın? yada hayatında kaç kez tek başına kavga ettin? o gün mekanda ne yaşandıysa onu anlattık, tweetlerin kadar erkek olsaydın onu da anlatırdık. sen bölüm 3’de ağlayabilirsin'' diyerek Çakal'ı tiye alan bir cevap verdi.👇
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