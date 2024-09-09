Böyle Samimi Çiftlere Hasret Kalmıştık: Futbolcu Alparslan Öztürk Eşini Tavuklu Pilav Yemeye Götürdü!
Böyle Samimi Çiftlere Hasret Kalmıştık: Futbolcu Alparslan Öztürk Eşini Tavuklu Pilav Yemeye Götürdü!
Futbolcu Alparslan Öztürk ve tasarımcı eşi Ebru Şancı, evliliklerinin dokuzuncu yılını kutlamak için soluğu tavuk pilavcıda aldı. Çiftin, 'romantik' yemeklerinde çekilen içten fotoğrafları sosyal medyalarında paylaşması büyük beğeni topladı.
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Milli futbolcu Alparslan Öztürk, 2023 yılından bu yana Pendikspor'da forma giyiyor.
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Ebru Şancı, bir dönemler mankenlik yapsa da şimdilerde kendi adını taşıyan bir gelinlik tasarım markasına sahip. Kendisi imza tasarımlarıyla, birçok gelinin en mutlu anlarını süslüyor.
Şancı ve Öztürk ikilisi, 2015 yılında dünyaevine girmiş ardından Ceylin, Mila ve Kürşad Fırat isminde üç de çocukları olmuştu.
Eğlenceli bir aile hayatı süren çift, zaman zaman sosyal medyalarından yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelmeyi başarıyor.
Ebru Şancı Öztürk, bugün yaptığı paylaşımla ise takipçilerini gülümsetmeyi başardı. Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Hanım'ı evliliklerinin dokuzuncu yıl dönümünde seyyar tavuk pilavcıya götürmesi ortaya bu samimi görüntüleri çıkardı👇
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Ebru Şancı Öztürk'ün paylaşımına düştüğü not ise bu şekilde👇
Bu paylaşıma kullanıcılardan gelen yorumlar ise bu şekildeydi👇
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Biz yediğimiz de fakir, zenginler yediğin de "gurme" oluyor 😁