On Aylık Kamptan Yeniden Bir 'Melek' Gibi Çıkan Adriana Lima'nın Bir Yıl İçerisindeki Değişimini İnceliyoruz!

Dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak anılan Adriana Lima, Victia's Secret isimli iç giyim markasının defilelerinde, markanın bir meleği olarak şöhretine kavuşmuştu. O gün bugündür kendisi gerek ülkemizde gerekse dünya çapında attığı her adımla ilgiyi üzerine çekmeyi başaran, yetenekli modellerden.

Biz de sizler için güzel modelin 2023-2024 yılları arasındaki değişimini mercek altına aldık!