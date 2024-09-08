On Aylık Kamptan Yeniden Bir 'Melek' Gibi Çıkan Adriana Lima'nın Bir Yıl İçerisindeki Değişimini İnceliyoruz!
On Aylık Kamptan Yeniden Bir 'Melek' Gibi Çıkan Adriana Lima'nın Bir Yıl İçerisindeki Değişimini İnceliyoruz!
Dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak anılan Adriana Lima, Victia's Secret isimli iç giyim markasının defilelerinde, markanın bir meleği olarak şöhretine kavuşmuştu. O gün bugündür kendisi gerek ülkemizde gerekse dünya çapında attığı her adımla ilgiyi üzerine çekmeyi başaran, yetenekli modellerden.
Biz de sizler için güzel modelin 2023-2024 yılları arasındaki değişimini mercek altına aldık!
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Adriana Lima, Victoria's Secret'ın en kıymet verdiği ve markayla en uzun süre çalışan modellerden. 3 kez Fantasy Bra'yi giyen ve 5 kez de defilenin açılışını yapan ünlü manken 1999 yılında başladığı bu serüveni 2018 yılında son defilesine çıkarak bitirmişti.
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Güzel model, takvimler 2009'u gösterdiğinde Sırp basketbolcu Marko Jarić ile hayatını birleştirmişti. 2014 yılına gelindiğinde ise çift ayrılma kararı almıştı.
Lima, 2022 yılında Tiktok hesabından yaptığı bir paylaşımla üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurmuş ardından ağustos ayında bebeğini kucağına almıştı. Hamileliği süresince de bebeğin babası Andre Lemmers ile etkinliklerde boy gösterirken kendisini sık sık görmüştük👇
Adriana Lima, 2018 yılında Victoria's Secret için çıktığı şovdan sonra adeta sessizliğe bürünmüştü. Ardından 2023 yılında bir hamilelik süreci geçirmesi, onu mesleğinden bir hayli uzaklaştırmıştı.
Gözlerimiz onu özlerken, kendisi doğumdan dört ay sonra Cannes'da podyuma çıkarak herkesi şaşırtmıştı. Güzel modelin aldığı kilolar ilk olarak o zaman gözümüze çarpmış, 'doğumdan sonra normaldir' diyerek geçiştirmiştik.
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Dünyaca ünlü model, Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı isimli filmin galasındaki görüntüsüyle bizlere şoke üzerine şoke yaşatmıştı. Yüzündeki değişimi ve aldığı kiloları veremediğini fark etmemek işten bile değildi. 👇
Nitekim kendisi bu durumu anneliğine ve yoğun tempolu, yorucu hayatına bağlayarak; 'makyajsız' ve 'filtresiz' bir sosyal medya paylaşımı yaparak onu eleştirenlere ağzının payını vermişti.
Adriana Lima'nın 2023 yılına ait bir başka fotoğrafı ise bu şekilde👇
Vee ta da! Aradan geçen tam bir yılın ardından yepyeni bir Adriana Lima ile karşı karşıyayız. Kendisi bu süreçte on aylık bir 'kendine gelme' kampına girdi. Öyle ki 10 kilo veren güzel model, haftanın yedi günü boyunca ağır sporlar yapıp ve yediklerine çok fazla dikkat etmiş. Aynı zamanda Lima, yüzüne fazla gelen elmacık ve dudak dolgularını da eriterek özüne dönmüş!
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