Acun Ilıcalı'nın Eşi Çağla Altunkaya'nın Nikahın Ardından Giydiği İkinci Elbisesinin Fiyatı Dudak Uçuklattı

Acun Ilıcalı ile 4 Eylül'de hayatını birleştiren Çağla Altunkaya, gelinliğiyle olduğu kadar düğünün ardından giydiği 'after' elbisesiyle de oldukça göz kamaştırıcı bir görünüm elde etmişti. Çağla Hanım'ın mini beyaz elbisesinin fiyatı ise dudak uçuklatan cinstendi.