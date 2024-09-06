Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Acun Ilıcalı'nın Eşi Çağla Altunkaya'nın Nikahın Ardından Giydiği İkinci Elbisesinin Fiyatı Dudak Uçuklattı

Acun Ilıcalı'nın Eşi Çağla Altunkaya'nın Nikahın Ardından Giydiği İkinci Elbisesinin Fiyatı Dudak Uçuklattı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 17:12

Acun Ilıcalı ile 4 Eylül'de hayatını birleştiren Çağla Altunkaya, gelinliğiyle olduğu kadar düğünün ardından giydiği 'after' elbisesiyle de oldukça göz kamaştırıcı bir görünüm elde etmişti. Çağla Hanım'ın mini beyaz elbisesinin fiyatı ise dudak uçuklatan cinstendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dört yılı aşkın süredir birliktelik yaşayan Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya, 4 Eylül günü Esma Sultan Yalısı'nda dünyaevine girmişti.

Dört yılı aşkın süredir birliktelik yaşayan Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya, 4 Eylül günü Esma Sultan Yalısı'nda dünyaevine girmişti.

Acun Ilıcalı ile bir ömür mutluluğa evet diyen güzel gelin Çağla Altunkaya, sade ve şık gelinliğiyle birçok yorumcudan tam not almıştı. Vücut şekline oldukça uygun formdaki gelinliğinin tüllerle bezenmiş olması da gelinliğe oldukça romantik bir hava katmıştı.

Acun Ilıcalı ile bir ömür mutluluğa evet diyen güzel gelin Çağla Altunkaya, sade ve şık gelinliğiyle birçok yorumcudan tam not almıştı. Vücut şekline oldukça uygun formdaki gelinliğinin tüllerle bezenmiş olması da gelinliğe oldukça romantik bir hava katmıştı.

Gelinliğiyle olduğu kadar nikahın ardından giydiği 'after' elbisesiyle de oldukça dikkat çeken Çağla Ilıcalı; beyaz, mini ve taş detaylı bir elbise tercih etmişti👇

Gelinliğiyle olduğu kadar nikahın ardından giydiği 'after' elbisesiyle de oldukça dikkat çeken Çağla Ilıcalı; beyaz, mini ve taş detaylı bir elbise tercih etmişti👇

Annie's isimli bir markanın tasarımı olan bu elbisenin fiyatı ise tamı tamına 87 bin 200 liraymış👇

Annie's isimli bir markanın tasarımı olan bu elbisenin fiyatı ise tamı tamına 87 bin 200 liraymış👇

İlginizi çekebilecek diğer içerikler:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın