Acun Ilıcalı'nın Eşi Çağla Altunkaya'nın Nikahın Ardından Giydiği İkinci Elbisesinin Fiyatı Dudak Uçuklattı
Acun Ilıcalı'nın Eşi Çağla Altunkaya'nın Nikahın Ardından Giydiği İkinci Elbisesinin Fiyatı Dudak Uçuklattı
Acun Ilıcalı ile 4 Eylül'de hayatını birleştiren Çağla Altunkaya, gelinliğiyle olduğu kadar düğünün ardından giydiği 'after' elbisesiyle de oldukça göz kamaştırıcı bir görünüm elde etmişti. Çağla Hanım'ın mini beyaz elbisesinin fiyatı ise dudak uçuklatan cinstendi.
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Dört yılı aşkın süredir birliktelik yaşayan Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya, 4 Eylül günü Esma Sultan Yalısı'nda dünyaevine girmişti.
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Acun Ilıcalı ile bir ömür mutluluğa evet diyen güzel gelin Çağla Altunkaya, sade ve şık gelinliğiyle birçok yorumcudan tam not almıştı. Vücut şekline oldukça uygun formdaki gelinliğinin tüllerle bezenmiş olması da gelinliğe oldukça romantik bir hava katmıştı.
Gelinliğiyle olduğu kadar nikahın ardından giydiği 'after' elbisesiyle de oldukça dikkat çeken Çağla Ilıcalı; beyaz, mini ve taş detaylı bir elbise tercih etmişti👇
Annie's isimli bir markanın tasarımı olan bu elbisenin fiyatı ise tamı tamına 87 bin 200 liraymış👇
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