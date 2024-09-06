Sevincini Paylaştı: Çağla Altunkaya ile Dünyaevine Giren Acun Ilıcalı'dan Düğün Sonrası İlk Paylaşım Geldi
Sevincini Paylaştı: Çağla Altunkaya ile Dünyaevine Giren Acun Ilıcalı'dan Düğün Sonrası İlk Paylaşım Geldi
Uzun süredir Çağla Altunkaya ile birlikte olan iş insanı Acun Ilıcalı, 4 Eylül'de Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen törenle dünyaevine girdi. Acun Ilıcalı ise düğünün ardından ilk sosyal medya paylaşımını bugün yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İş insanı Acun Ilıcalı, dört yılı aşkın süredir Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyordu. Ünlü çiftin ne zaman dünyaevine gireceği ise uzun bir süredir merak konusuydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ilıcalı ve Altunkaya, sürpriz bir haberle 5 Eylül'de evleneceklerini açıklamış, ardından ani bir karar değişikliği ile mekanı ve tarihi değiştirerek 4 eylül günü Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen bir törenle hayatlarını birleştirmişti.
Düğünün ardından Acun Ilıcalı'dan ilk paylaşım ise bugün geldi. Ilıcalı, üç resim ve bir videoyu ardı ardına paylaşıp onu mutlu gününde yalnız bırakmayanlara teşekkür etti👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Acun Ilıcalı'nın düğün paylaşımının altına düştüğü ''hayat paylaşınca güzel'' notu ise bu şekilde👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın