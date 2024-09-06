Sevincini Paylaştı: Çağla Altunkaya ile Dünyaevine Giren Acun Ilıcalı'dan Düğün Sonrası İlk Paylaşım Geldi

Uzun süredir Çağla Altunkaya ile birlikte olan iş insanı Acun Ilıcalı, 4 Eylül'de Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen törenle dünyaevine girdi. Acun Ilıcalı ise düğünün ardından ilk sosyal medya paylaşımını bugün yaptı.