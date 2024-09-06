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Sevincini Paylaştı: Çağla Altunkaya ile Dünyaevine Giren Acun Ilıcalı'dan Düğün Sonrası İlk Paylaşım Geldi

Sevincini Paylaştı: Çağla Altunkaya ile Dünyaevine Giren Acun Ilıcalı'dan Düğün Sonrası İlk Paylaşım Geldi

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 15:43

Uzun süredir Çağla Altunkaya ile birlikte olan iş insanı Acun Ilıcalı, 4 Eylül'de Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen törenle dünyaevine girdi. Acun Ilıcalı ise düğünün ardından ilk sosyal medya paylaşımını bugün yaptı.

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İş insanı Acun Ilıcalı, dört yılı aşkın süredir Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyordu. Ünlü çiftin ne zaman dünyaevine gireceği ise uzun bir süredir merak konusuydu.

İş insanı Acun Ilıcalı, dört yılı aşkın süredir Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyordu. Ünlü çiftin ne zaman dünyaevine gireceği ise uzun bir süredir merak konusuydu.

Ilıcalı ve Altunkaya, sürpriz bir haberle 5 Eylül'de evleneceklerini açıklamış, ardından ani bir karar değişikliği ile mekanı ve tarihi değiştirerek 4 eylül günü Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen bir törenle hayatlarını birleştirmişti.

Ilıcalı ve Altunkaya, sürpriz bir haberle 5 Eylül'de evleneceklerini açıklamış, ardından ani bir karar değişikliği ile mekanı ve tarihi değiştirerek 4 eylül günü Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen bir törenle hayatlarını birleştirmişti.

Yılın Düğününü bizler de bu yazımızda detaylarıyla ele almıştık👇

Düğünün ardından Acun Ilıcalı'dan ilk paylaşım ise bugün geldi. Ilıcalı, üç resim ve bir videoyu ardı ardına paylaşıp onu mutlu gününde yalnız bırakmayanlara teşekkür etti👇

Düğünün ardından Acun Ilıcalı'dan ilk paylaşım ise bugün geldi. Ilıcalı, üç resim ve bir videoyu ardı ardına paylaşıp onu mutlu gününde yalnız bırakmayanlara teşekkür etti👇

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Acun Ilıcalı'nın düğün paylaşımının altına düştüğü ''hayat paylaşınca güzel'' notu ise bu şekilde👇

Acun Ilıcalı'nın düğün paylaşımının altına düştüğü ''hayat paylaşınca güzel'' notu ise bu şekilde👇

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