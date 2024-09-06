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Aşkta Kaybedip Arabada Kazanan Cem Yılmaz'dan Nüktedan Paylaşım: ''Kızlarla Bodrum'dan Dönüyoruz''

Aşkta Kaybedip Arabada Kazanan Cem Yılmaz'dan Nüktedan Paylaşım: ''Kızlarla Bodrum'dan Dönüyoruz''

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 14:41

Sosyal medyasını kendini ifade etme aracı olarak oldukça verimli kullanan ünlülerimizden olan Cem Yılmaz, klasik otomobillerini çekip esprili bir paylaşıma imza attı.

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Cem Yılmaz, stand-up gösterileri ve sinema filmleriyle ülkemizde oldukça geniş hayran kitlesine sahip olan bir komedyen biliyorsunuz.

Cem Yılmaz, stand-up gösterileri ve sinema filmleriyle ülkemizde oldukça geniş hayran kitlesine sahip olan bir komedyen biliyorsunuz.

Otomobillere bambaşka bir düşkünlüğü olduğunu bildiğimiz Cem Yılmaz'ın 4'ü klasik 7'si lüks olmak üzere toplam 11 tane arabası var ve kendisi bu sevdasıyla da sık sık gündem olmayı başarıyor.

Otomobillere bambaşka bir düşkünlüğü olduğunu bildiğimiz Cem Yılmaz'ın 4'ü klasik 7'si lüks olmak üzere toplam 11 tane arabası var ve kendisi bu sevdasıyla da sık sık gündem olmayı başarıyor.

Geniş bir kitleye hitap ettiğinden, arabalarından ziyade; ilişki hayatında neler olduğu da oldukça merak edilen bir ünlümüz kendisi. Cem Yılmaz geçtiğimiz aylarda yeni aşkı, Necla'sı, ile gündeme bomba gibi düşmüş fakat çift çok geçmeden ne yazık ki yollarını ayırmıştı.

Geniş bir kitleye hitap ettiğinden, arabalarından ziyade; ilişki hayatında neler olduğu da oldukça merak edilen bir ünlümüz kendisi. Cem Yılmaz geçtiğimiz aylarda yeni aşkı, Necla'sı, ile gündeme bomba gibi düşmüş fakat çift çok geçmeden ne yazık ki yollarını ayırmıştı.

Ayrılığın detaylarına bu yazımızda değinmiştik👇

Cem Yılmaz daha öncelerde de Ahu Yağtu, Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlü güzelle aşk yaşayıp bir türlü doğru aşkı bulamamıştı. Ünlü komedyenden bugün esprili bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Cem Yılmaz daha öncelerde de Ahu Yağtu, Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlü güzelle aşk yaşayıp bir türlü doğru aşkı bulamamıştı. Ünlü komedyenden bugün esprili bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Klasik otomobillerini çekip İbrahim Tatlıses'in 'Kızlar' şarkısıyla paylaştı. Bizler de böylelikle Yılmaz'ın gerçek aşkının yalnızca arabaları olduğuna ikna olmuş olduk.

Klasik otomobillerini çekip İbrahim Tatlıses'in 'Kızlar' şarkısıyla paylaştı. Bizler de böylelikle Yılmaz'ın gerçek aşkının yalnızca arabaları olduğuna ikna olmuş olduk.
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Cem Yılmaz'ın ''kızlarla Bodrum'dan dönüyoruz'' paylaşımını izlemek isteyenleri şöyle alalım👇

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