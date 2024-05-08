Bir Hikayenin Daha Sonuna Geldik: Cem Yılmaz, Kendisini Yerden Yere Vuran Necla'sını Defterden Komple Sildi!
Bir Hikayenin Daha Sonuna Geldik: Cem Yılmaz, Kendisini Yerden Yere Vuran Necla'sını Defterden Komple Sildi!
Serenay Sarıkaya göndermelerinin ardından araları bozulan Cem Yılmaz ve Necla Karahalil aşkının sonuna gelindi. Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz'a yükselip yerden yere vuran Necla Karahalil'in ardından, ünlü komedyenden de hamle geldi. Cem Yılmaz, Necla'sını tek kalemde sildi.
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Türk komedi dünyasının başta gelen isimlerinden attığı her adım olay olan Cem Yılmaz, son zamanlarda epey göz önünde ve aktif biliyorsunuz!
Hem yıllar sonra yeni stand-up gösterisiyle izleyici karşısına çıkması hem de oldukça enteresan sosyal medya paylaşımları sağ olsun gündem olmadığı bir gün yok son haftalarda!
Bir de birkaç ay önce başlayan ve hepimize sürpriz olan aşkı var tabii. Ya da vardı mı deseydik...? Şöyle kısaca bir geriye sararsak her şey bu fotoğrafla başlamıştı hatırlarsanız.
Gizemli ayakkabının sahibinin Defne Samyeli mi Serenay Sarıkaya mı olduğu tartışılırken, aranan kişinin sosyal medya fenomeni Necla Karahalil olduğu ortaya çıkmıştı!
Aşklarını saklamadılar, hatta Cem Yılmaz gösterisinde duyurdu. İkiliyi beraber görmeye de başladık üstelik! Aşk dolu mesajların ardı arkası kesilmedi. Derken şu tatsız "Serenay Sarıkaya'nın memelerine gönderme" meselesi yaşandı...
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E işlerin rengi de aniden değişti haliyle! Sonuçta kim sevgilisinin eski sevgilisine gönderme yaptığı iddiaları içinde kaybolmak ister ki? Necla Karahalil'in tadının kaçtığı da belliydi.
Fakat Cem Yılmaz Necla'sının gönlünü almak için doğum gününce Tekirdağ'ın yolunu tutunca aralarının düzelebileceğine kanaat getirmiştik.
Ama çok geçmeden Necla Karahalil'in bu sevdadan vazgeçtiğini anladık. Önce 23 Nisan'da (Cem Yılmaz'ın doğum günü) kavurduğu helva ve verdiği helva tarifi manidar bulundu...
Necla Karahalil, Cem Yılmaz'a göndermede bulunarak "aklı fikri hep şeyde" dedikten sonra ünlü komedyenden ses seda çıkmamıştı. Durum, birkaç saat önce değişti!
Cem Yılmaz'ın Necla defterini kapattığı, sosyal medya fenomenini takipten çıktığı ortaya çıktı! Necla Karahalil'in Cem Yılmaz'ı hala takip ettiği de gözlerden kaçmadı... Bir aşkın daha sonuna geldik, peki şaşırdık mı? Hadi yorumlarda buluşalım!
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parayla da biyere kadar be cem 😅
Bu kadar yakışmayan bi çift, daha görmemiştim.