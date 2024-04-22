Serenay Sarıkaya Mevzusu Tadını Kaçırmıştı: Cem Yılmaz, Tekirdağ'a Necla'sının Gönlünü Almaya Gitti!
Serenay Sarıkaya Mevzusu Tadını Kaçırmıştı: Cem Yılmaz, Tekirdağ'a Necla'sının Gönlünü Almaya Gitti!
Serenay Sarıkaya göndermeleriyle gündemden düşmeyen Cem Yılmaz, bu mevzu yüzünden tadı kaçan Necla'sının gönlünü almaya gitti! Görev de başarıyla tamamlandı.
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Son günlerde yaptığı enteresan sosyal medya paylaşımları sağ olsun, Cem Yılmaz'sız bir gün geçiremez olduk biliyorsunuz.
Kaçırmak ne mümkün fakat belki konuya vakıf olmayanlarınız vardır. Her şey Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın giydiği derin dekolteli elbiseli fotoğrafın yayılmasının ardından yaptığı paylaşımla başladı.
Sonra da hızını alamadı zaten... Önce 1982 yılında hayatını kaybeden komedyen Marty Feldman'ın gözlerinin iki ayrı yere baktığı bir poz paylaşan Cem Yılmaz, sonra da iki Acıbadem kurabiyesinin fotoğrafını paylaştı.
Yılmaz her ne kadar gösterisinde konunun Serenay Sarıkaya'yla alakası olmadığını belirtip işi göz rahatsızlığına bağlasa da bu açıklama kimseyi tatmin etmemişti. Ve resmen tepki yağmıştı kendisine...
Sosyal medyada dinmek bilmeyen tepkileri, Serenay Sarıkaya'ya gönderme olarak yorumlanan paylaşımlarının yarattığı kaosu gören ünlü komedyenin en son sabrı taşmıştı ve kendisini eleştirenlere tuhaf olduğu kadar yersiz de bir çıkışta bulunmuştu.
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Fakat günlerdir o kadar çok Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz meselesi konuşuldu ki daha yeni başlayan çiçeği burnunda aşkı Necla Karahalil'i hepimiz unuttuk...
Oysaki Yılmaz'ın yeni aşkı sosyal medya fenomeni Necla Karahalil'in durumdan hiç hoşnut olmadığı kabak gibi ortadaydı. Karahalil'i takip edenler bilir, son bir haftadır epey modu düşüktü ve kendisinin de imalı göndermeleri olmuştu.
Cem Yılmaz da bunun farkına varmış olacak ki rotasını nihayet Tekirdağ'a, sevdiceğine kırdı ve koşa koşa gönül almaya gitti!
Önce Necla Karahalil'in keyfinin düzelmeye başladığını fark ettik 👇
Ardından Necla hanımdan, hepimizin bayılarak yediği bir çikolata markasıyla "beni al" mesajı geldi!
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Tam "neler oluyor?" diyorduk ki @blogyagmuru3'e gelen bir mesajla Cem Yılmaz'ın Tekirdağ yolcusu olduğu kesinleşmiş oldu.
Çok geçmeden de Cem Yılmaz'dan "asayiş berkemal" tadında bir paylaşım geldi zaten... Sevgilisinin bahçesinin manzarasını paylaşan Cem Yılmaz, fona da "Küçücüğüm" şarkısını yerleştiriverdi.
Ve mutlu sona ulaştılar diyebiliriz... 23 Nisan'da doğan ve gönül almaya gitmişken doğum gününü de Necla'sıyla kutlayacak olan Cem Yılmaz'ın Necla Karahalil'in keyfini yerine getirdiği aşikardı!
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Eyy maşallah