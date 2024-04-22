Milletçe Rahat Bir Oh Çekebiliriz: Gizemli Aşıklar Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Nihayet El Ele Görüntülendi!
Milletçe Rahat Bir Oh Çekebiliriz: Gizemli Aşıklar Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Nihayet El Ele Görüntülendi!
Aylardır gizemini koruyan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı nihayet belgelendi. Bir mekandan el ele çıkan çift, etrafa resmen gülücükler saçtı!
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Oyunculuğu, güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden hiç düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın özel hayatı yakinen takip edilen konulardan biliyorsunuz!
Şimdiye dek birçok ünlü isimle fırtınalı aşklar yaşayan, her biriyle de gündeme bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya'nın adı bir süredir son zamanların en popüler ismi Mert Demir'le anılıyor.
Hatırlarsınız her şey, Serenay Sarıkaya'nın sık sık Mert Demir'in konserlerine gitmesiyle ve tüm gözleri üzerine çekmesiyle başlamıştı. Serenay Sarıkaya'nın "Ateşe Düştüm" şarkısındaki back vokal olduğu ortaya çıktığında ise hemen "yeni aşk" haberleri yayılmaya başladı.
Sarıkaya her ne kadar şarkıdaki back vokal olduğunu kabul etse de aşk iddiaları için "durun bakalım" cevabını vermekle yetinmişti. Yine de Serenay Sarıkaya'yı yakından takip edenler için bu cevap da yeterliydi çünkü yalanlamıyordu!
Serenay "durun bakalım" demişti, hepimiz durduk ama onlar durmadı. Birbirlerinin fotoğraflarının altına yaptıkları aşık yorumlarla sürekli gündeme gelmeye fakat gizemlerini korumaya devam ettiler.
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Fakat geçtiğimiz günlerde Milano tatili dönüşü ayrı ayrı da olsa aynı havaalanından aynı saatte çıktıkları için ortada bir aşk olduğuna kesin kanaat getirmiş, yine de çifti hala beraber göremememiş olmaya anlam verememiştik.
Şimdi hazırsanız bombayı bırakıyoruz! Aylardan kaçak göçek aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir geçtiğimiz dakikalarda @muhabironline kameramanları tarafından nihayet el ele görüntülendi!
Valla ne diyelim, milletçe rahat bir oh çekebiliriz herhalde! Bu kadar beklemeye gerek yoktu ama sizin canınız sağ olsun! ❤️
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