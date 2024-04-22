Düşmeye Hazır mısınız? Sarıkaya'dan Erçel'e Ülkenin En Güzel Kadınları Erkek Olsaydı Nasıl Gözükürdü?

@yapayzekacann adlı kullanıcı 'Acaba daha ne olacak?' dedirten teknolojinin velinimeti, hepimize gerçekliği sorgulatan yapay zekaya 'ülkenin en güzel kadınları erkek olsaydı nasıl gözükürdü?' diye sordu. Çıkan sonuçlar sosyal medya kullanıcılarını pek memnun etti!