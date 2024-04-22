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Düşmeye Hazır mısınız? Sarıkaya'dan Erçel'e Ülkenin En Güzel Kadınları Erkek Olsaydı Nasıl Gözükürdü?

Düşmeye Hazır mısınız? Sarıkaya'dan Erçel'e Ülkenin En Güzel Kadınları Erkek Olsaydı Nasıl Gözükürdü?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
22.04.2024 - 20:50

@yapayzekacann adlı kullanıcı 'Acaba daha ne olacak?' dedirten teknolojinin velinimeti, hepimize gerçekliği sorgulatan yapay zekaya 'ülkenin en güzel kadınları erkek olsaydı nasıl gözükürdü?' diye sordu. Çıkan sonuçlar sosyal medya kullanıcılarını pek memnun etti!

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Yapay zeka hayatımıza bir girdi pir girdi biliyorsunuz! Artık hayal bile edemeyeceğimiz durumları yapay zeka sayesinde sanki gerçekmiş gibi görebiliyoruz...

Yapay zeka hayatımıza bir girdi pir girdi biliyorsunuz! Artık hayal bile edemeyeceğimiz durumları yapay zeka sayesinde sanki gerçekmiş gibi görebiliyoruz...

Hayatımıza girdiği günden beri de durmak bilmeksizin yeni yeni cin fikirler atılıyor ortaya! Vefat etmiş efsane isimlerin modern şarkıları söylemesinden tutun, ünlüleri farklı mesleklerin içine sokmaya birçok ilgi çekici proje sosyal medyanın gündemine adeta bomba gibi düşüyor.

Hayatımıza girdiği günden beri de durmak bilmeksizin yeni yeni cin fikirler atılıyor ortaya! Vefat etmiş efsane isimlerin modern şarkıları söylemesinden tutun, ünlüleri farklı mesleklerin içine sokmaya birçok ilgi çekici proje sosyal medyanın gündemine adeta bomba gibi düşüyor.

Üstelik yapay zekanın harikalarını düzenli olarak kullanan ve her seferinde de ağzımızı açık bırakan projelerle karşımıza çıkan birkaç isim var! Bunlardan biri de @yapayzekacann adlı kullanıcı.

Üstelik yapay zekanın harikalarını düzenli olarak kullanan ve her seferinde de ağzımızı açık bırakan projelerle karşımıza çıkan birkaç isim var! Bunlardan biri de @yapayzekacann adlı kullanıcı.

Belki denk gelmişsinizdir, daha önce ünlüleri bir zaman yolculuğuna çıkararak yaşlandırmıştı kendisi! Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

@yapayzekacann bu sefer de ülkenin en güzel kadınları denildiğinde akıllara ilk gelen isimlerden olan Hadise, Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Demet Özdemir ve Hazar Ergüçlü'yü erkek yapmaya karar verdi! Güzellikleriyle nam salmış birbirinden ünlü isimlerin erkek hali ortalığı resmen ayağa kaldırdı.

@yapayzekacann bu sefer de ülkenin en güzel kadınları denildiğinde akıllara ilk gelen isimlerden olan Hadise, Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Demet Özdemir ve Hazar Ergüçlü'yü erkek yapmaya karar verdi! Güzellikleriyle nam salmış birbirinden ünlü isimlerin erkek hali ortalığı resmen ayağa kaldırdı.

Hazırsanız başlıyoruz! Karşınızda Hadise 👇

Hazırsanız başlıyoruz! Karşınızda Hadise 👇
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Demet Özdemir 👇

Demet Özdemir 👇

Hazar Ergüçlü 👇

Hazar Ergüçlü 👇

Hande Erçel 👇

Hande Erçel 👇

Ve Serenay Sarıkaya 👇

Ve Serenay Sarıkaya 👇

Buyurun, önce kim ne demiş beraber bakalım!

Buyurun, önce kim ne demiş beraber bakalım!
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Sonra da sözü size bırakalım! Siz ne düşünüyorsunuz? Favoriniz kim? Hadi yorumlarda buluşalım! 😂

Sonra da sözü size bırakalım! Siz ne düşünüyorsunuz? Favoriniz kim? Hadi yorumlarda buluşalım! 😂

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KumdanKum

Hazar baya yakışıklı, Demet baya çarpılmış...

Turgut Güler

Birileri şu Serenay Sarıkaya'ya güzel dedikçe dönüp bi daha bakıyorum acaba güzel mi diye yav buna gelene kadar ne güzeller var ki bu onların yanında kraliye... Devamını Gör

Ad Soyad

kes sesini serenay çok güzel

seremonix

Demet, erkek hali tövbeler olsun çok iğrenç.. Hazar, erkek haline düştüm bacım :D Ankara havası sana iyi geldi :P