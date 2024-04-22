Düşmeye Hazır mısınız? Sarıkaya'dan Erçel'e Ülkenin En Güzel Kadınları Erkek Olsaydı Nasıl Gözükürdü?
Düşmeye Hazır mısınız? Sarıkaya'dan Erçel'e Ülkenin En Güzel Kadınları Erkek Olsaydı Nasıl Gözükürdü?
@yapayzekacann adlı kullanıcı 'Acaba daha ne olacak?' dedirten teknolojinin velinimeti, hepimize gerçekliği sorgulatan yapay zekaya 'ülkenin en güzel kadınları erkek olsaydı nasıl gözükürdü?' diye sordu. Çıkan sonuçlar sosyal medya kullanıcılarını pek memnun etti!
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Yapay zeka hayatımıza bir girdi pir girdi biliyorsunuz! Artık hayal bile edemeyeceğimiz durumları yapay zeka sayesinde sanki gerçekmiş gibi görebiliyoruz...
Hayatımıza girdiği günden beri de durmak bilmeksizin yeni yeni cin fikirler atılıyor ortaya! Vefat etmiş efsane isimlerin modern şarkıları söylemesinden tutun, ünlüleri farklı mesleklerin içine sokmaya birçok ilgi çekici proje sosyal medyanın gündemine adeta bomba gibi düşüyor.
Üstelik yapay zekanın harikalarını düzenli olarak kullanan ve her seferinde de ağzımızı açık bırakan projelerle karşımıza çıkan birkaç isim var! Bunlardan biri de @yapayzekacann adlı kullanıcı.
@yapayzekacann bu sefer de ülkenin en güzel kadınları denildiğinde akıllara ilk gelen isimlerden olan Hadise, Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Demet Özdemir ve Hazar Ergüçlü'yü erkek yapmaya karar verdi! Güzellikleriyle nam salmış birbirinden ünlü isimlerin erkek hali ortalığı resmen ayağa kaldırdı.
Hazırsanız başlıyoruz! Karşınızda Hadise 👇
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Demet Özdemir 👇
Hazar Ergüçlü 👇
Hande Erçel 👇
Ve Serenay Sarıkaya 👇
Buyurun, önce kim ne demiş beraber bakalım!
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Sonra da sözü size bırakalım! Siz ne düşünüyorsunuz? Favoriniz kim? Hadi yorumlarda buluşalım! 😂
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Hazar baya yakışıklı, Demet baya çarpılmış...
Birileri şu Serenay Sarıkaya'ya güzel dedikçe dönüp bi daha bakıyorum acaba güzel mi diye yav buna gelene kadar ne güzeller var ki bu onların yanında kraliye... Devamını Gör
kes sesini serenay çok güzel
Demet, erkek hali tövbeler olsun çok iğrenç.. Hazar, erkek haline düştüm bacım :D Ankara havası sana iyi geldi :P