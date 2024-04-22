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Oktay Kaynarca, Çağatay Ulusoy, Onur Tuna... Yakışıklı Oyuncular Kel Olsaydı Nasıl Görünürdü?

Oktay Kaynarca, Çağatay Ulusoy, Onur Tuna... Yakışıklı Oyuncular Kel Olsaydı Nasıl Görünürdü?

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
22.04.2024 - 18:33

'@yapayzekacann' adlı Instagram hesabı ekranların en karizmatik erkeklerinin saçlarını döküverdi. Yakışıklı oyuncuların kel halleri görenleri büyük afallattı!

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C5qHc7aN3...
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Tüm dünyayı kasıp kavuran yapay zeka uygulamaları bizim ülkemizde de epey popüler. AI ile yapılan işler hepimize gerçekmiş izlenimi veriyor.

Tüm dünyayı kasıp kavuran yapay zeka uygulamaları bizim ülkemizde de epey popüler. AI ile yapılan işler hepimize gerçekmiş izlenimi veriyor.

Bu işi oldukça ciddiye alarak kıymetli işler ortaya çıkaranlar olduğu gibi goygoyculara malzeme çıkaranlar da çok fazla... Bu noktada en fazla görsel üretilen kısım ise şüphesiz ünlüler dünyası!

Bu işi oldukça ciddiye alarak kıymetli işler ortaya çıkaranlar olduğu gibi goygoyculara malzeme çıkaranlar da çok fazla... Bu noktada en fazla görsel üretilen kısım ise şüphesiz ünlüler dünyası!

Yapay zekanın aklımızı başından aldığı birkaç içeriği sizlerle şöyle paylaşalım 👇

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Bir şişmanlayıp bir zayıflayan, bir yaşlanıp bir çocuklaşan ünlüler bazen de paralel evrendeki çeşitli senaryolarla karşımıza çıkıyor.

Bir şişmanlayıp bir zayıflayan, bir yaşlanıp bir çocuklaşan ünlüler bazen de paralel evrendeki çeşitli senaryolarla karşımıza çıkıyor.

Bir arada Barbie akımına dahil edilen ünlüler bu sefer de bambaşka bir çalışmayla karşımızda! @yapayzekacann adlı Instagram hesabı, bu sefer de birbirinden karizmatik oyuncuların saçlarını dökerek onları kel yaptı! Hadi görsellere beraber bakalım...

Bir arada Barbie akımına dahil edilen ünlüler bu sefer de bambaşka bir çalışmayla karşımızda! @yapayzekacann adlı Instagram hesabı, bu sefer de birbirinden karizmatik oyuncuların saçlarını dökerek onları kel yaptı! Hadi görsellere beraber bakalım...

Barış Arduç 👇

Barış Arduç 👇
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Ahmet Kural 👇

Ahmet Kural 👇

Onur Tuna 👇

Onur Tuna 👇

Çağatay Ulusoy 👇

Çağatay Ulusoy 👇

Oktay Kaynarca 👇

Oktay Kaynarca 👇

Tolgahan Sayışman 👇

Tolgahan Sayışman 👇

Siz ünlülerin bu hallerini nasıl buldunuz? Hadi yorumlara...

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