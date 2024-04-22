Oktay Kaynarca, Çağatay Ulusoy, Onur Tuna... Yakışıklı Oyuncular Kel Olsaydı Nasıl Görünürdü?
Oktay Kaynarca, Çağatay Ulusoy, Onur Tuna... Yakışıklı Oyuncular Kel Olsaydı Nasıl Görünürdü?
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C5qHc7aN3...
'@yapayzekacann' adlı Instagram hesabı ekranların en karizmatik erkeklerinin saçlarını döküverdi. Yakışıklı oyuncuların kel halleri görenleri büyük afallattı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tüm dünyayı kasıp kavuran yapay zeka uygulamaları bizim ülkemizde de epey popüler. AI ile yapılan işler hepimize gerçekmiş izlenimi veriyor.
Bu işi oldukça ciddiye alarak kıymetli işler ortaya çıkaranlar olduğu gibi goygoyculara malzeme çıkaranlar da çok fazla... Bu noktada en fazla görsel üretilen kısım ise şüphesiz ünlüler dünyası!
Bir şişmanlayıp bir zayıflayan, bir yaşlanıp bir çocuklaşan ünlüler bazen de paralel evrendeki çeşitli senaryolarla karşımıza çıkıyor.
Bir arada Barbie akımına dahil edilen ünlüler bu sefer de bambaşka bir çalışmayla karşımızda! @yapayzekacann adlı Instagram hesabı, bu sefer de birbirinden karizmatik oyuncuların saçlarını dökerek onları kel yaptı! Hadi görsellere beraber bakalım...
Barış Arduç 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ahmet Kural 👇
Onur Tuna 👇
Çağatay Ulusoy 👇
Oktay Kaynarca 👇
Tolgahan Sayışman 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın