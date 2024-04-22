Ezgi Mola'nın İlk Kez Yüzünü Gösterdiği Oğlu Can'ı Uyutmak İçin Seçti Arabesk Şarkı "İşte Annelik" Dedirtti
Ezgi Mola'nın İlk Kez Yüzünü Gösterdiği Oğlu Can'ı Uyutmak İçin Seçti Arabesk Şarkı "İşte Annelik" Dedirtti
Biricik oğlu Can'ı kucağına aldığı günden beri sosyal medyada paylaşımlarıyla gözlerden kalpler çıkaran Ezgi Mola'nın son paylaşımı yine tüm annelerin duygularına tercüman oldu. Bir türlü ayağında durmayan çorabını gösterdiği bebeğini uyutmak için seçtiği ikonik şarkı da tebessüm ettirdi.
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Rol aldığı her yapımı birkaç basamak yukarı taşıyan Ezgi Mola güçlü oyunculuğuyla gönüllere taht kurmayı başardı.
Adım adım yükselen kariyerinin yanı sıra doğal tavırları, sempatik ve eğlenceli halleriyle de kalpleri fethetiyor kendisi.
Tabii özel hayatıyla da manşetlerin değişmez ismi olan ünlü oyuncu, 2019 yılında gönlünü kaptırdığı geçtiğimiz yıl 8 Mayıs'ta nikah masasına oturdu.
Dört yıllık birlikteliğin ardından yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı sade bir düğünle evlenen çiftten kısa süre sonra müjdeli haber gelmiş ve Mola'nın hamile olduğunu öğrenmiştik.
Normal zamanda olduğu gibi hamileliği boyunca da sosyal medya paylaşımlarına devam eden güzel oyuncu Can adını verdiklerini oğlunu 23 Kasım'da kucağına almıştı!
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Soğuk kış aylarında dışarı çıkarırken bir an olsun koynundan ayırmadığı oğlu Can'la yaptığı her paylaşım görenlerin gözlerinden kalpler çıkarmıştı.
Anneliğin inanılmaz yakıştığını herkese kanıtlayan Mola, bebişiyle olan eğlenceli pozlarına geçtiğimiz günlerde yenisini ekledi.
Bakarken adeta içimizi ısıtan serinin son karesinde ise bir ilk yaşanmış ve Ezgi Mola sakladığı oğlu Can'ın yüzünü ilk kez göstermişti.
Bebeğine bakarken, onunla konuşurken gözlerinin içi gülen Ezgi Mola'dan yine herkesi güldüren hatta daha çok annelerin tam olarak iç sesi olan bir paylaşım geldi.
Oğluşunu uyuturken Hakan Altun'un "Ağlamak Yok Bebeğim" şarkısını söylediğini açıklayan ünlü oyuncu, Can'ın hızla büyüyen ayakları ve çorap derdine değindi.
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Şu bebeklerin diz ve baldırlarını ısırmak kadar güzel bişey yok ya pofidik pofidik 😋😂
O tek ayağı çoraplı,teki çorapsız ayaklarını tek tek yerim 🥰😂