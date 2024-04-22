Ezgi Mola'nın İlk Kez Yüzünü Gösterdiği Oğlu Can'ı Uyutmak İçin Seçti Arabesk Şarkı "İşte Annelik" Dedirtti

Biricik oğlu Can'ı kucağına aldığı günden beri sosyal medyada paylaşımlarıyla gözlerden kalpler çıkaran Ezgi Mola'nın son paylaşımı yine tüm annelerin duygularına tercüman oldu. Bir türlü ayağında durmayan çorabını gösterdiği bebeğini uyutmak için seçtiği ikonik şarkı da tebessüm ettirdi.