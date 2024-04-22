İrem Derici'nin Beyazlar İçindeki Dantelli Sahne Kostümü Beyonce ile Benzer Çıkınca Fena Dile Düştü

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Hadise'nin frikik çıkışına verdiği destekle gündemdeydi. Önceki akşam konser veren enerjik şarkıcının dantel detaylı kıyafeti Beyonce'nin yıllar önce giydiği ikonik kostüme benzetilince yorumlar yağmaya başladı.