İrem Derici'nin Beyazlar İçindeki Dantelli Sahne Kostümü Beyonce ile Benzer Çıkınca Fena Dile Düştü
İrem Derici'nin Beyazlar İçindeki Dantelli Sahne Kostümü Beyonce ile Benzer Çıkınca Fena Dile Düştü
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Hadise'nin frikik çıkışına verdiği destekle gündemdeydi. Önceki akşam konser veren enerjik şarkıcının dantel detaylı kıyafeti Beyonce'nin yıllar önce giydiği ikonik kostüme benzetilince yorumlar yağmaya başladı.
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İrem Derici katıldığı O Ses Türkiye'den sonra çıkardığı "Zorun Ne Sevgilim", "Kalbimin Tek Sahibine" ve "Sevgi Olsun Taştan Olsun" gibi birbirinden hit olan parçalarla adını duyurmayı başardı.
Hem duygusal hem de enerjik parçalarıyla gönülleri fetheden popüler şarkıcı ünlüler dünyasına sıkça damga vuruyor desek yanlış olmaz değil mi?
Herkesin cool olmak için kendinden taviz verdiği bu döneme bir olsun doğal ve samimi davranışlarını terk etmiyor kendisi. Hatta bu yüzden de sıkça eleştiriliyor.
Bir yerde goygoy ya da kaos varsa gözümüzün aradığı isimler arasına giren İrem Derici sahneleriyle de tozu dumana katmaya devam ediyor.
Tercih etttiği sahne kostümleri ve sergilediği dans şovlarıyla zaman zaman topa da tutulan kadın şarkıcılardan olsa da bunu asla umursamayan Derici geçtiğimiz gün, benzer kaderi yaşayan meslektaşı Hadise'ye verdiği destekle gündeme gelmişti.
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Sahnede frikik konusuyla kameramana sert çıkan Hadise hakkında Muhabir Online kameralarına konuşan Derici derin bir oh çekerek "Hepimizin derdine derman olmuş. Alışacaksınız!" diyerek alkış topladı.
Bu açıklamasından sonra çıktığı ilk sahnesinde de Hadise'nin kombinlerini andıran bir parçayla karşımıza çıkan İrem Derici'nin konser pozlarına epey yorum geldi.
Beyaz içindeki yarı transparan kıyafetinde bolca yer alan dantel detayları da kullanıların eleştirilerinden kaçadı.
"timelessmagg" sayfası İrem Derici'nin çoğu kişinin notuyla sınıfta kalan kombininin çok benzerini yıllar önce bir dünya starının giydiğini fark etti.
Bu kişi de şarkıları ve dansıyla ikonik bir pop kraliçesi olan Beyonce! Derici’nin giydiği elbiseye benzer bir elbiseyi Beyonce, 2013 yılında verdiği Philedelphia konserinde giymiş.
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Güçlü sesiyle herkesi kendine hayran bırakan şarkıcının giydiği elbise Timothy White imzası taşıyormuş.
Türkçe popun sevilen şarkıcısı İrem Derici'nin elbisesinde de Tolga Çam imzası var...
Gelin iki elbisenin benzerliğine gelen yorumları beraber görelim...
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Peki sizce bu elbise kime daha çok yakışmış?
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