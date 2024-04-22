Buzlar Ateş Oldu: Bir Dönem Aralarına Soğukluk Giren Hadise ve Murat Boz Yeniden Flörtleşmeye Başladı!

O Ses Türkiye'de beraber görmeye çok alıştığımız Hadise ve Murat Boz yarışmanın son sezonunda beraber jüri üyeliği yapamamıştı. Geçtiğimiz aylarda New York’ta sahne alan ikilinin arasının limoni olduğu iddiaları vardı. Uzun zamandır flörtöz hallerini de göremediğimiz ikili barışmış olacak ki, bu halleri geri döndü!