Buzlar Ateş Oldu: Bir Dönem Aralarına Soğukluk Giren Hadise ve Murat Boz Yeniden Flörtleşmeye Başladı!
Buzlar Ateş Oldu: Bir Dönem Aralarına Soğukluk Giren Hadise ve Murat Boz Yeniden Flörtleşmeye Başladı!
O Ses Türkiye'de beraber görmeye çok alıştığımız Hadise ve Murat Boz yarışmanın son sezonunda beraber jüri üyeliği yapamamıştı. Geçtiğimiz aylarda New York’ta sahne alan ikilinin arasının limoni olduğu iddiaları vardı. Uzun zamandır flörtöz hallerini de göremediğimiz ikili barışmış olacak ki, bu halleri geri döndü!
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Güzelliği, sesi, sosyal medya paylaşımları ve dişil enerjisinin tavan yaptığı tavırlarıyla büyük beğeni toplayan Hadise'nin tam bir aşk kadın olduğunu çok kez konuştuk. Kendisinin tavırları da flörtöz tabii...
Bir dönem tüm genç kızların sevgilisi olan Murat Boz da, flört konusunda Hadise'den aşağı değil desek yeridir! Karizmatik şarkıcının, çekici ve yakın tavırlar sergilediğine pek çok kez şahit olmuştuk.
Peki bu ikili bir araya gelirse ne olur? Tabii ortalık bayram-seyran olur... Bu ikili, Tv8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında beraber jüri üyesi olduğu dönemlerde ortalığı kasıp kavurdu.
Birçoğumuz Hadise ve Murat Boz arasındaki bu yakınlığın ses yarışmasında başladığını düşünse de, bu durum aslında çok daha eskiye dayanıyor.
Enerjileriyle mükemmel bir ikili olduklarını gösteren iki ünlü şarkıcı hakkında bu zamana kadar sayısız kez "aşk yaşıyorlar" haberi de çıktı.
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Ama ne Hadise ne de Murat Boz bir an olsun "sadece arkadaşız" demekten vazgeçti. Onlar ilişki yaşamasa da sevenleri iki ismi birbirine yakıştırmaya devam etti.
Hadise ve Murat Boz'un birbirlerine adeta kur yaparmışçasına tavırlarına çok alıştığımız O Ses Türkiye yarışmasının yılbaşı özel bölümünde bir sürpriz yaşandı ve Hadise'nin koltuğunda Meryem Uzerli oturdu.
Güzel oyuncu Uzerli de çok sevilse de gözler Hadise'yi aradı. İkili yarışmada kavuşamasa da bir süre sonra nihayet New York’ta kavuştu.
Nerdesin Aşkım şarkısını söylerken ufak bir değişiklik yapan ikiliden gelen "Nerdesin Yavrum?" sonrası sergiledikleri dans performansı da konuşulmayacak gibi değildi.
Konseri dikkatli izleyenlerin gözüne takılan bir detay da oldu. Sanki ikili arasında biraz sorun var gibiydi, yani beden dilleri öyle söylüyordu.
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O konserden sonra da pek yan yana göremediğimiz, sosyal medya yorumlaşmalarına da denk gelemediğimiz Hadise ve Murat Boz'dan yeni bir adım geldi!
Portakal Çiçeği Festivali'nin tam gaz devam ettiği günlerde konser için Adana'ya giden Murat Boz ortalığı yıktı adeta.
Murat Boz, konser görüntülerinden oluşan bir video paylaşınca Hadise'den bir anda yorum geldi...
Tıpkı eskiden olduğu gibi flörtöz hallerine dönüş yapan Hadise bir tane de kalp bırakarak "Neler oluyor Muraaaad❤️👏👏👏" dedi.
Murat Boz da güzel şarkıcının yorumunu es geçmedi elbette. Yakışıklı şarkıcı da "Yanıyoruz Hadisem 🔥🔥🙏🏼🙏🏼" diyince takipçileri beklediği günlere geri döndü!
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Eeee, siz bu olanlara ne diyorsunuz? Hadise ve Murat Boz tam olarak eski hallerine dönmüşler diyebilir miyiz?
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