Hadise'ye Karşı Düşmanca Tavırlar Sergilemeye Devam Eden Arto Yine Tepki Çekti!
Hadise'ye Karşı Düşmanca Tavırlar Sergilemeye Devam Eden Arto Yine Tepki Çekti!
Bayramda Kıbrıs'ta konser veren Hadise'nin dans şovu ve mayolu sahne kostümü dillerden düşmüyor. Daha önce mahkemelik olduğu Hadise'ye kafayı takan Arto'nun, ünlü şarkıcının dansını taklit ettiği anlar büyük tepki toplamıştı. Kadınlara olan düşmanca tavırlarıyla sıkça gündem olan Arto yine Hadise'yi çirkin bir dille hedef aldı!
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Ramazan Bayramı tatilinde Yavru Vatan Kıbrıs'ta konser veren ünlülerden biri olan Hadise günlerdir magazin gündemine oturmuş durumda.
Beyazlar içindeki mayolu sahne kostümü ve dans şovuyla manşetlerdeki yerini alan ünlü şarkıcının konserinde dikkat çeken anlar yaşandı.
Diğer kameramanların aksine kendisini alt açıdan çekerek frikik yakalamaya çalıştığı söylenen bir kameramana ayar verip "Frikik değil, bu bir mayo. Kıyafetin parçası. Bu işe ilk başladığımda bu konulara susardım, 38 yaşındayım tabii ki de susmayacağım! Bu benim sahnem...." demişti.
Hadise'nin bu çıkışı, sahnedeki performansı ve kıyafeti tüm magazinin gündemi oldu elbette. Bunlardan biri de Söylemezsem Olmaz programıydı.
Daha önce Söylemezsem Olmaz ekibiyle davalık olan Hadise hakkında konuştuklarıyla ağızları açık bırakan Arto, "bana göre rezil olan danslar" diyerek konser görüntülerini arkadaşlarına gösterirken "Senin verdiğin frikik ötesi!... Oha ötesi!" dedi.
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Arto'nun "O mayo buralara girmiş. Böyle bir rezalet, böyle bir dans olamaz. Bu pantolonu çıkartayım öyle dans edeyim ki, Hadise benim yanımda artık hiçbir şey kalır." diyerek Hadise'nin kalça dansını taklit etmesi karşısında kelimeler kifayetsiz kaldı!
Programın bir sonraki bölümünde de Hadise'yi hedef alan ekibin konuşma öncesi verdiği bol sansürlü görüntülerde "frikik vermek için şekilden şekile giriyordu", "tribünlere oynamaya ihmal etmiyordu", "alkışlar hoşuna gidiyordu", "vücut hatlarını metrelerce uzaktan görsünler diye sergiliyordu dansıyla" gibi ifadeler yer aldı.
Yayın boyunca Hadise hakkında çok çirkin ithamlarda bulunan Arto'nun "Sen zaten o frikiği vermeye dünden razısın! Neden? En önde çok zenginler vardı bu dansı yaptığına göre... Önde zenginler vardı herhalde, 'gazetecileri çıkartayım da güzel bir hoş geldiniz yapayım' dedi" sözleri skandal yarattı!
Kadınlara olan düşmanca söylemleriyle nam salan Arto yayından sonra da Hadise'ye sataşmaya devam etti! Art arda Beyonce videolarını paylaşarak Hadise'ye yakışıksız göndermeler yapıp "kötü, warosh çakma" dedi.
Sözlerinin ardı arkası kesilmeyen Arto'nun sonraki paylaşımında yer alan "Arkadaşının kocasıyla olmaktan bile utanmıyor ve bunu bir gurur üstünlük zannediyor" sözleri ayrı olay oldu.
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Hadise'ye "Çakma Star" diyen Arto "Ondan yaşadığı ülkede bir b*k olamadı" ifadeleri ise yine skandal yarattı!
"Sanatçı duruşu" diyerek Hadise'nin konser dansıyla dalga geçen olaylı sunucunun her paylaşımı tepkilerin odağı oldu!
Arto'nun bu paylaşımları ve ithamları sosyal medya kullanıcılarından da tepki topladı! 👇
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