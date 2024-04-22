Serenay Sarıkaya'nın Muz Paylaşımını Gerçek Sanan Baturay Özdemir'den Olay Cem Yılmaz Savunması
Serenay Sarıkaya'nın Muz Paylaşımını Gerçek Sanan Baturay Özdemir'den Olay Cem Yılmaz Savunması
Son günlerde meme dekoltesi yüzünden başlayan ve tam gaz devam eden Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz göndermelerinde sular durulmuyor. Ünlü komedyenin kurabiye paylaşımından sonra Sarıkaya paylaşmış gibi gösterilen muz fotoğrafını gerçek sananlar oldu. Konuya dahil olan komedyen Baturay Özdemir'in imalı bir notla muz fotoğrafı paylaşması bir fitili daha ateşledi.
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Türk magazinin aşklarındaki bomba isimler arasında sayılan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın 2021 yılında başlayan aşkı aynı yıl içinde de son buldu.
İhanet üzerine başladığı konuşulan aşk bitti ama olayları bitmedi desek yanlış olmaz! Necla Karahalil'le yeni bir aşka yelken açan ünlü komedyenin eski aşkına sataşması büyük ses getirdi.
4 yıl aradan sonra yeniden CMXXIV gösterisiyle sahneye dönen Yılmaz'ın GQ'nün New York'ta düzenlenen ödül gecesinde derin dekolteli elbise giyen güzel oyuncuya gönderme yaptığı düşünüldü.
Sarıkaya'nın göğüs dekoltesi üzerine paylaşımların alıp başını yürüdüğü anlarda Marty Feldman'ın fotoğrafını paylaşması dikkatlerden kaçmadı.
Konuyla ilgili sosyal medyadan değil de gösterisi anında açıklama yapan Yılmaz'ın yaşadığı göz sorunundan öte böyle bir paylaşım yaptığını söylemedi pek inandırıcı bulunmadı.
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İlerleyen günlerde New York karelerini yeni bir seride toparlayan Serenay Sarıkaya'nın da artık dayanamayıp şaşı fotoğraflarla sessizlik bozduğu tahmin edildi.
Konu burada da kapanmadı! Yeni bir paylaşımla dikkatleri ve tabii eleştirileri üzerine çeken Yılmaz bu sefer de acıbadem kurabiyeleriyle bir paylaşım yaptı. Görenler "Bu da ikinci meme göndermesi mi?" demeden edemedi.
Kendisinin linç edildiğinin farkında olan ünlü komedyen ilk olarak "geri zekalılar" diyerek çıktı, ardından da yine beyin yakan bir paylaşımla çıkageldi!
Tabii bu konu goygoycuların diline düşünce bir süredir sosyal medyada sanki Cem Yılmaz ya da Serenay Sarıkaya yapmış gibi gösterilen paylaşımlar atağa geçti. Yılmaz'ın kurabiye paylaşımından sonra Sarıkaya'nın bu muz fotoğrafını paylaşıp sildiğine yönelik paylaşımlar yapıldı.
Kimisi bu paylaşımların hiçbirine inanmazken kimileri de "acaba mı?" demekten kendini alamadı. Son günlerin popüler komedyenlerinden Baturay Özdemir de bu konuya dahil oldu.
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Eski aşkına göndermeli yakışıksız bulunlar tarafından "eski Cem Yılmaz değil, artık komik değil" gibi yorumlar yapılıyordu. Özdemir "Yıllardır aynı tadı, helal olsun!" diyerek fake görseldeki gibi bir muz paylaştı.
Söz konusu paylaşımı kendi hikayesine koyan Yağmur Çevik de Özdemir'in sahte fotoğrafı gerçek sanarak böyle bir paylaşım yapmış olmasından dert yandı.
Baturay Özdemir, Serenay Sarıkaya'nın paylaşımını gerçek sandığı için mi yoksa sadece meslektaşı Cem Yılmaz'ı savunmak için böyle bir paylaşım yaptı acaba?
Gelin sosyal medyadan gelen yorumların birkaçına beraber bakalım...
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