Serenay Sarıkaya'nın Muz Paylaşımını Gerçek Sanan Baturay Özdemir'den Olay Cem Yılmaz Savunması

Son günlerde meme dekoltesi yüzünden başlayan ve tam gaz devam eden Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz göndermelerinde sular durulmuyor. Ünlü komedyenin kurabiye paylaşımından sonra Sarıkaya paylaşmış gibi gösterilen muz fotoğrafını gerçek sananlar oldu. Konuya dahil olan komedyen Baturay Özdemir'in imalı bir notla muz fotoğrafı paylaşması bir fitili daha ateşledi.