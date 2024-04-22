Duygu Nebioğlu'nun Müge Anlı'da Bulduğu Annesi Suphiye Orancı, Metin Akpınar Filminde de Oynamış!

Yeşilçam'ın dev isimlerinden Metin Akpınar'ın evlilik dışı yaşadığı ilişkisinden dünyaya gelen ikizleri olduğu haberi gündemde! Usta oyuncunun kızı Duygu Nebioğlu, Müge Anlı'da bulduğu annesinin Almanya'da yaşadığını öğrendi. Bir dönem figüran olarak ünlü yapımlarda rol alan anne Suphiye Orancı'nın Metin Akpınar'ın filmin de de figüranlık yaptığı ortaya çıktı!