Duygu Nebioğlu'nun Müge Anlı'da Bulduğu Annesi Suphiye Orancı, Metin Akpınar Filminde de Oynamış!
Duygu Nebioğlu'nun Müge Anlı'da Bulduğu Annesi Suphiye Orancı, Metin Akpınar Filminde de Oynamış!
Yeşilçam'ın dev isimlerinden Metin Akpınar'ın evlilik dışı yaşadığı ilişkisinden dünyaya gelen ikizleri olduğu haberi gündemde! Usta oyuncunun kızı Duygu Nebioğlu, Müge Anlı'da bulduğu annesinin Almanya'da yaşadığını öğrendi. Bir dönem figüran olarak ünlü yapımlarda rol alan anne Suphiye Orancı'nın Metin Akpınar'ın filmin de de figüranlık yaptığı ortaya çıktı!
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Türk sinema ve tiyatrosunun kıymetli oyuncularından Metin Akpınar'ın kızı olduğunu DNA sonuçlarıyla kanıtlayan Duygu Nebioğlu son günlerin en çok konuşulan ismi oldu.
2010 yılında son kez görüştüğü annesini bulabilmek için Müge Anlı'ya çıkan Nebioğlu her açıklamasıyla bizleri şaşkına devam ediyor.
Ablası Dilara'nın babasının ünlü biri olduğunu söyledikten sonra dikkatleri bir kez daha üstüne çeken Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı'nın Almanya'da yaşadığı ortaya çıktı.
İnanılmaz detayların gün yüzüne çıktığı olayda 4 tanesi evlilik dışı olmak üzere toplam 6 çocuğu olduğunu öğrendiğimiz Suphiye Orancı'nın Yeşilçam'ın ünlü filmlerinde figüran olarak rol aldığı da öğrenildi.
Hem türkücü hem de oyuncu olan İbrahim Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'in "Aşıksın", "Yorgun", "Sarhoş", "Yalan" adlı filmlerinde rol almış kendisi.
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Orancı'nın kendi filminde rol aldığı haberlerinden sonra İbrahim Tatlıses'in de adı davaya karıştı. Ünlü türkücü OdaTv'ye konuşarak, "Hatırlamıyorum. Arkada geçmiş öyle ama hatırlamıyorum. Figüranlardan biri. Prodüksiyon ondan sorumludur. Ben yönetmen ve oyuncuyum. Ben tanımam kimi getirdiklerini. Tanımıyorum" dedi.
Gençlik zamanında dublörlük ve figüranlık yaptığı öğrenilen Suphiye Orancı sadece İbrahim Tatlıses'in değil ikiz kızlarının babası Metin Akpınar'ın fiminde de rol aldığı ortaya çıktı!
Başrollerinde Metin Akpınar ve Zeki Alasya'nın rol aldığı 1983 yapımı "Dönme Dolap" adlı Yeşilçam filminde oynamış. İşte o sahne 👇🏻
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