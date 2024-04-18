Müge Anlı'da Bulunan Duygu Nebioğlu'nun Annesi Suphiye Orancı O Ünlü Filmlerde Rol Almış
Müge Anlı'da Bulunan Duygu Nebioğlu'nun Annesi Suphiye Orancı O Ünlü Filmlerde Rol Almış
Metin Akpınar'ın evlilik dışı kızı olduğu anlaşılan Duygu Nebioğlu, bu kez de annesini arıyor. Almanya'da yaşadığı ortaya çıkan Suphiye Orancı, meğer gençliğinde Yeşilçam filmlerinde oynayan bir figüranmış.
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Babasının Metin Akpınar olduğunu iddia eden ve DNA raporuyla bunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu, annesini aramak üzere Müge Anlı'ya katıldı.
Bu arada Dilara isimli kız kardeşin babasının da ünlü bir isim olduğunu, hatta kardeşinin o isme babalık davası açtığını da söylemişti Nebioğlu.
Babalık davası açılan kişinin Uğur Dündar olduğu ortaya çıktı. Ancak yapılan DNA testi Dilara Nebioğlu ile eşleşmedi. Uğur Dündar "Ben hiçbir zaman öyle bir kişiyle birlikte olmadım" diyerek testelerin doğru söylediğini de vurguladı.
Duygu ve Dilara'nın annesi Suphiye Orancı'nın Almanya'da yaşadığı, Türkiye'deki 4 kızından başka 2 çocuğu daha olduğu ortaya çıktı.
Hiçbir şekilde konuşmayan Orancı, Müge Anlı'nın mesajını götüren kişiye "Kocam evde, bu konu hakkında konuşmak iyi bir fikir değil. Benim çocuklarımı kimse ilgilendirmez" diyerek polis çağırdı.
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Gençliğinde dublörlük ve figüranlık yaptığı bilinen Suphiye Orancı, İbrahim Tatlıses'in "Aşıksın", "Yorgun", "Sarhoş", "Yalan" isimli filmlerinde figüran olarak rol almış.
Suphiye Orancı'nın "Aşıksın" filminde göründüğü en net sahnelerden bazıları burada
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İbo dan da var o zaman
Bu kadar erkeği, bu suratla tavladıysa pes🤣🤣🤣🤣🤣🤣
aynı şeyi düşündüm şoktayim demekki erkekler çirkin seviyor hfhdhd
Çok çirkin.