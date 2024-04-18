Müge Anlı'da Bulunan Duygu Nebioğlu'nun Annesi Suphiye Orancı O Ünlü Filmlerde Rol Almış

Metin Akpınar'ın evlilik dışı kızı olduğu anlaşılan Duygu Nebioğlu, bu kez de annesini arıyor. Almanya'da yaşadığı ortaya çıkan Suphiye Orancı, meğer gençliğinde Yeşilçam filmlerinde oynayan bir figüranmış.