Uğur Dündar'ın Tek Filmi Olan "İşte Hayat"la İlgili Herkesin Pek Bilmediği Detaylar
Uğur Dündar'ın Tek Filmi Olan "İşte Hayat"la İlgili Herkesin Pek Bilmediği Detaylar
Uğur Dündar hepimiz için yılların araştırmacı gazetecisi. Ama o aslında çok kısa süreli olsa da bir zamanların film yıldızı. İlk ve tek filmi olan İşte Hayat'la ilgili bu detayları biliyor muydunuz?
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Yılların araştırmacı gazetecisi Uğur Dündar'ın bir zamanlar film yıldızı olduğunu bilen kaç kişiyiz? Eğer "İşte Hayat" filmini izleyen şanslı kişilerdenseniz bu detayları hatırlayacaksanız, değilseniz hemen filmi izlemek isteyeceksiniz 😄
Senaryosunu Umur Bugay'ın, yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı film 1975 yılında çekilmiş. Açıkçası, Uğur Dündar'ı filme oynatmak için epey ısrar etmiş film ekibi.
Film, anne Makbule'nin (Adile Naşit), kızı Ayşe'yi (Hülya Koçyiğit) Uğur Dündar'a şantaj yaparak ünlü etme çabası üzerinden başlıyor. Ancak hikaye toplumsal sorunlar, sınıf farklılıkları gibi konular ilerleyen dakikalarda daha ağır basıyor.
Uğur Dündar'ın "İşte Hayat" programından ilham alan filmin jeneriğinde her ne kadar Münir Özkul ve Suzan Avcı yazsa da, kadroda bu isimleri göremiyoruz.
Araba kazası sahnesinde görünen Şevket Altuğ'un ise bu ilk filmi. Ünlü aktör bu filmden önce beyazperde hiç yok.
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Bu filmden sonra yapımcılar Uğur Dündar'ın peşinden çok koşmuş. "Bak boylu poslusun, yakışıklısın. Gel seni bu sektöre sokalım" diye ısrarlar gelse de Uğur Dündar büyük bir kararlılıkla yoluna yine gazeteci olarak devam etmiş.
Filmde Adile Naşit ve İhsan Yüce'nin performansları o kadar başarılı ki, Adile Naşit 1976'da Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü, İhsan Yüce ise "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü almış.
Ödül haberi Adile Naşit'e Bizim Aile filminin setindeyken verilmiş. Bu da oyuncuların Adile Naşit'i sevinçten havaya kaldırdıkları o ana ait bir fotoğraf. Çok tatlı değil mi?
Film çekildiğinde Hülya Koçyiğit 28, Uğur Dündar ise 32 yaşındaydı.
İşte Hayat filmi her ne kadar Ayşe ve Uğur arasındaki çekişmeli aşk hikayesini konu alsa da, dönemin Türkiye profilini hem şehirli hayattan, hem de Anadolu'dan harika kesitlerle anlatıyor. Seyretmediyseniz mutlaka seyretmenizi öneririz...
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