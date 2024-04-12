Ünlülerin Özel Hayatlarına Dair Yaptığı Bu Şok Edici Açıklamalar Sizi de Dumura Uğratacak
Ünlülerin Özel Hayatlarına Dair Yaptığı Bu Şok Edici Açıklamalar Sizi de Dumura Uğratacak
Arşivler ünlüler dünyasındaki şok açıklamalarla dolu. Biz size onlardan sadece birkaç tanesini derledik ama inanın bu kadarı bile sizi şaşırtmaya yetecek...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bülent Ersoy'un birlikte olduğu erkeklere Allah kolaylık versin dedirten açıklaması da şöyle: "Banyoya bir adamla girmişliğim yok, sevgilimle aynı tuvaleti kullanmam ve öpüşmeyi sevmem"
Yıldız Tilbe yine olanca dürüstlüğüyle Uzay Heparı ile birlikte olmasını şu sözlerle anlamtıştı:
Tuğba Altıntop'un bir zamanlar evli olduğu Rafet El Roman ile ilgili anlattıkları da özel hayatın dibi
Bedri Baykam'ın bir zamanlar Harika Avcı ile birlikte olduğunu bilmiyorsanız bu açıklamadan zaten hiç haberiniz olmamış demektir...
Kenan Kalav'ın "Homoseksüel değilim, boğa gibi güçlü olduğumu Ahu Tuğba iyi bilir" şeklindeki açıklaması da şurada bir yerde dursun.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Demet Akalın'ın yıllaaaaaar yıllar önce "Bekaretimi İbrahim Tatlıses'e verdim" şeklindeki beyanını da şöyle bırakıp kaçtık.
Ümit Davala'nın "Demet Akalın'la beraber olduk ama duygusal bir şey yok" şeklindeki açıklamasına ne demeli peki?
Hande Atazi'nin Fikret Kuşkan ile ilgili itirafı belki daha önce kulağınıza gelmiştir: "İlk tanıştığım ve cinsel ilişki yaşadığım insan Fikret Kuşkan oldu"
Hamdi Alkan'ın eşi Canan Hoşgör, eşinin bir dönem aşk yaşadığı Ebru Şallı için "mikrop" benzetmesinde bulunmuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda