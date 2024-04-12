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Ünlülerin Özel Hayatlarına Dair Yaptığı Bu Şok Edici Açıklamalar Sizi de Dumura Uğratacak

Ünlülerin Özel Hayatlarına Dair Yaptığı Bu Şok Edici Açıklamalar Sizi de Dumura Uğratacak

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
12.04.2024 - 17:02

Arşivler ünlüler dünyasındaki şok açıklamalarla dolu. Biz size onlardan sadece birkaç tanesini derledik ama inanın bu kadarı bile sizi şaşırtmaya yetecek...

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Bülent Ersoy'un birlikte olduğu erkeklere Allah kolaylık versin dedirten açıklaması da şöyle: "Banyoya bir adamla girmişliğim yok, sevgilimle aynı tuvaleti kullanmam ve öpüşmeyi sevmem"

Bülent Ersoy'un birlikte olduğu erkeklere Allah kolaylık versin dedirten açıklaması da şöyle: "Banyoya bir adamla girmişliğim yok, sevgilimle aynı tuvaleti kullanmam ve öpüşmeyi sevmem"

Yıldız Tilbe yine olanca dürüstlüğüyle Uzay Heparı ile birlikte olmasını şu sözlerle anlamtıştı:

Yıldız Tilbe yine olanca dürüstlüğüyle Uzay Heparı ile birlikte olmasını şu sözlerle anlamtıştı:

'Sezen, Uzay Heparı ile birlikteydi. Ayrıldığı dönem Uzay onu çok arıyordu, ben o evde kalıyordum, sıkıyordu onu. Ben de Uzay'ı onun üstünden alayım dedim. Bir gece sarhoştum onunla birlikte oldum. Ertesi gün pişman oldum. Gidip söyledim Sezen Aksu'ya 'Senin ayrıldığın kişiyle beraber oldum' diye. Taşıyamıyorum çünkü. O da 'O zaman güle güle' dedi bana ben de ayrıldım.'

Tuğba Altıntop'un bir zamanlar evli olduğu Rafet El Roman ile ilgili anlattıkları da özel hayatın dibi

Tuğba Altıntop'un bir zamanlar evli olduğu Rafet El Roman ile ilgili anlattıkları da özel hayatın dibi

Biz susalım, iddialar konuşsun: 'Ben giyinip süsleniyor, kokular sıkıp kocamı bekliyorum. O eve geliyor, 'Hadi gözünü kapa şunla bunla yattığını düşün. Beni de onla bunla hayal et' diyordu. İğrenç bunlar. Kalkıp öbür odaya gidip kapımı kilitleyip ağlıyordum. Bir defasında eve gelen kız arkadaşıma yaptı o teklifi. Ben kıza yukarıda yatak hazırlamaya çıkarken; 'Sen istersen bu gece bizimle yat' dedi. Kız çok bozuldu; tersledi onu. Ben mahvoldum. Kız sandı ki başka zaman böyle şeylere evet diyen oldu.'

Bedri Baykam'ın bir zamanlar Harika Avcı ile birlikte olduğunu bilmiyorsanız bu açıklamadan zaten hiç haberiniz olmamış demektir...

Bedri Baykam'ın bir zamanlar Harika Avcı ile birlikte olduğunu bilmiyorsanız bu açıklamadan zaten hiç haberiniz olmamış demektir...

Baykam'ın cümlesi şöyle: ‘Harika ile o dönem aramızda ilişki oldu. Beni güzelliği ile besledi, onun beni beslemesi için Einstein olmasına gerek yok’’

Harika Avcı'da 'Hayır efendim, birlikte olmadık' şeklinde cevap verdikten sonra 'Güzelliğimi söylemiş, ama akli dengem de fena değildir.’ diye eklemiş.

Kenan Kalav'ın "Homoseksüel değilim, boğa gibi güçlü olduğumu Ahu Tuğba iyi bilir" şeklindeki açıklaması da şurada bir yerde dursun.

Kenan Kalav'ın "Homoseksüel değilim, boğa gibi güçlü olduğumu Ahu Tuğba iyi bilir" şeklindeki açıklaması da şurada bir yerde dursun.
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Demet Akalın'ın yıllaaaaaar yıllar önce "Bekaretimi İbrahim Tatlıses'e verdim" şeklindeki beyanını da şöyle bırakıp kaçtık.

Demet Akalın'ın yıllaaaaaar yıllar önce "Bekaretimi İbrahim Tatlıses'e verdim" şeklindeki beyanını da şöyle bırakıp kaçtık.

Ümit Davala'nın "Demet Akalın'la beraber olduk ama duygusal bir şey yok" şeklindeki açıklamasına ne demeli peki?

Ümit Davala'nın "Demet Akalın'la beraber olduk ama duygusal bir şey yok" şeklindeki açıklamasına ne demeli peki?

Hande Atazi'nin Fikret Kuşkan ile ilgili itirafı belki daha önce kulağınıza gelmiştir: "İlk tanıştığım ve cinsel ilişki yaşadığım insan Fikret Kuşkan oldu"

Hande Atazi'nin Fikret Kuşkan ile ilgili itirafı belki daha önce kulağınıza gelmiştir: "İlk tanıştığım ve cinsel ilişki yaşadığım insan Fikret Kuşkan oldu"

Hamdi Alkan'ın eşi Canan Hoşgör, eşinin bir dönem aşk yaşadığı Ebru Şallı için "mikrop" benzetmesinde bulunmuştu.

Hamdi Alkan'ın eşi Canan Hoşgör, eşinin bir dönem aşk yaşadığı Ebru Şallı için "mikrop" benzetmesinde bulunmuştu.

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