Ünlülerin Özel Hayatlarına Dair Yaptığı Bu Şok Edici Açıklamalar Sizi de Dumura Uğratacak

Baykam'ın cümlesi şöyle: ‘Harika ile o dönem aramızda ilişki oldu. Beni güzelliği ile besledi, onun beni beslemesi için Einstein olmasına gerek yok’’

Harika Avcı'da 'Hayır efendim, birlikte olmadık' şeklinde cevap verdikten sonra 'Güzelliğimi söylemiş, ama akli dengem de fena değildir.’ diye eklemiş.