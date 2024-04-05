Babası Tarafından Yıllarca Kabul Edilmeyen Hakan Ural'ın İlginç Hikayesi ve Annesinin Duygusal Röportajı

'Selçuk Ural'la beraberliğimiz 1966 Aralık ayında başladı. Daha önce de arkadaştık ama sadece gezip tozuyorduk. Ne o bana ne ben ona karışırdık. Bir gün bana 'Bütün erkek arkadaşlarınla ilgini keseceksin. Filmleri bırakacaksın... Gazetecilere, artistlere selam vermeyeceksin' dedi. Beni apayrı bir insan yapmak istiyordu. 'Bunu zaman gösterir' diye teklifini kabul ettim.

'Kavgalarımız bir türlü bitmedi. Günün birinde bana evlenme teklif etti. 'Birbirimizi tanımıyoruz... Daha ileride' dedim. Kurtuluş’ta bir ev tuttuk. Bütün istediklerimi almaya başladı. Israrla benden çocuk istiyordu. 'Gözü, dudakları sana benzesin' diyordu. Doktorlar çocuğu olmaz dediler. İki ameliyat geçirmem gerektiğini söylediler. Ameliyat oldum. Neden sonra hamile kaldığımı anladım.'