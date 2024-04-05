Babası Tarafından Yıllarca Kabul Edilmeyen Hakan Ural'ın İlginç Hikayesi ve Annesinin Duygusal Röportajı
Babası Tarafından Yıllarca Kabul Edilmeyen Hakan Ural'ın İlginç Hikayesi ve Annesinin Duygusal Röportajı
Gündemden düşmeyen Hakan Ural'ın aslında oldukça dramatik bir aile öyküsü olduğunu biliyor muydunuz?
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Hakan Ural söylemleri ve çıkışlarıyla gündemden düşmüyor. Ünlü sanatçı daha önce de babası Selçuk Ural'ın çok sert açıklamaları sebebiyle gündeme gelmişti.
Baba Selçuk Ural öz oğlu için "tek gecelik ilişkimin ürünü" şeklinde bir açıklama yaparak tepki çekmişti. Şimdi bu olayın aslına ve Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem'in geçmişteki bir röportajına göz atalım.
Selçuk Ural, dönemin en yakışıklı ama en flörtöz şarkıcılarından bir tanesi. Bir yandan ünlü modacı Canan Yaka ile ciddi bir ilişki yaşarken diğer yandan da sanatçı Ceyhan Cem ile yakınlaşıyor.
Ceyhan Cem bu ilişkiden hamile kalıyor ancak ısrarına rağmen Selçuk Ural kendisiyle evlenmiyor, Canan Yaka ile nikah masasına oturuyor.
Selçuk Ural, Ceyhan Cem ile ilişkisinden doğan oğlu Hakan Ural'ı katiyen kabul etmiyor, ta ki Hakan Ural 17 yaşına gelene kadar.
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Arşivleri karıştırdığımıza 1967 yılında Ceyhan Cem'in Ses dergisine bu konuyla ilgili verdiği bir röportaja denk geldik. O yıllarda Selçuk Ural iddialara göre "Ceyhan Cem çocuğuna başka baba arasın" şeklinde bir açıklamada bulunmuş. Gelin Ceyhan Cem'in ağzından o röportajın bir kısmına bakalım
"Israrla benden çocuk istiyordu"
Bitmeyen kıskançlık krizleri...
"Çocuk bana aittir" yazısı...
"Bütün kadınlardan intikam alacağım. Bunu sen öğrettin"
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Ceyhan Cem'in yarıda kalan "bana dönecek" umudu...
1968 yılında dünyaya gelen Hakan Çubukçu, 14 yaşına geldiğinde mahkeme kararıyla ‘Ural’ soyadını aldı. Ceyhan Cem ise 2017 yılında hayatını kaybetti
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