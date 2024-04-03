Ekrem İmamoğlu ve Seçmenlere Yalancı Diyen Mervenur Yapraklıoğlu Bir Zamanlar İmamoğlu Hayranıymış

Seçimlerin ardından sansasyon yaratan paylaşımlar devam ediyor. Ahsen TV suncusunun Bülent Yapraklıoğlu'nun kızı Mervenur Yapraklıooğlu, dün İmamoğlu ve seçmenler için 'yalancı' demişti. Meğer kendisi bir zamanlar sıkı bir Ekrem imamoğlu hayranıymış.