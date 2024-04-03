Ekrem İmamoğlu ve Seçmenlere Yalancı Diyen Mervenur Yapraklıoğlu Bir Zamanlar İmamoğlu Hayranıymış
Ekrem İmamoğlu ve Seçmenlere Yalancı Diyen Mervenur Yapraklıoğlu Bir Zamanlar İmamoğlu Hayranıymış
Seçimlerin ardından sansasyon yaratan paylaşımlar devam ediyor. Ahsen TV suncusunun Bülent Yapraklıoğlu'nun kızı Mervenur Yapraklıooğlu, dün İmamoğlu ve seçmenler için 'yalancı' demişti. Meğer kendisi bir zamanlar sıkı bir Ekrem imamoğlu hayranıymış.
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2024 yerel seçimlerinin sonuçları sosyal medyada konuşulmaya devam ederken dün paylaşılan bir video gündem yarattı. Videoda Mervenur Yapraklıoğlu isimli genç kadın, Ekrem İmamoğlu ve seçmenlerine "100 yılın yalancısı" dedi.
Mervenur Yapraklıoğlu'nun Ahsen TV'de program yapan Bülent Yaprakoğlu'nun kızı olduğu ortaya çıktı.
Ancak şaşırtıcı bir şekilde Mervenur Yapraklıoğlu'nun 2019 yılında Ekrem İmamoğlu için sahada aktif olarak çalıştığı eski paylaşımlarından ortaya çıktı.
Yapraklıoğlu'nun "Gençliğimiz var" sloganıyla yaptığı paylaşımlardan bazıları şöyle 👇
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Yapraklıoğlu'nun Ekrem İmamoğlu ve Atatürk'ün olduğu fotoğrafı bu metinle paylaştığı da görülüyor
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2019 seçimlerinden sonra Ekrem İmamoğlu'nun zaferini de yine bu paylaşımlarla kutlamış Yapraklıoğlu.
İmamoğlu'nun Anıtkabir Özel Defteri'ne 2019 seçimlerinden sonra yazdığı bu yazı için de duygularını bu şekilde ifade etmiş.
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Mervenur Yapraklıoğlu'nun geçmiş paylaşımları birçok kişiyi şaşırtmış görünüyor...
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