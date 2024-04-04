8 Yaşındaki Hasret Karakoç'u Diri Diri Gömen Meryem Esra Erol'da Aldatma Hikayesiyle Ortaya Çıktı
8 Yaşındaki Hasret Karakoç'u Diri Diri Gömen Meryem Esra Erol'da Aldatma Hikayesiyle Ortaya Çıktı
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Esra Erol'da yaşanan bir olay herkesi bir kez daha şok etti. Mehmet Altun isimli adam, aldattığı eşi Rabia ile barışmak için Esra Erol'un programına katıldı.
Mehmet Altun eşini, çocuklarına bakıcı olarak tuttuğu Meryem isimli kadınla aldattığını ve pişman olduğunu söyledi. Ancak ilerleyen günlerde Meryem ile ilgili korkunç bir gerçek ortaya çıktı.
Meryem'in 2011 yılında Hasret Karakoç isimli 8 yaşındaki kız çocuğunun öldürülmesi sebebiyle 9 yıl hapis yattığı ortaya çıktı.
Esra Erol'un canlı yayında gerçeği açıklamasının ardından Meryem'in sözleri şöyle oldu: ""Bu olay yaşandığında ben 16 yaşındaydım. Adli Tıp Raporu'yla kanıtlandı. Olay tamamen kazayla gerçekleşti. Annem yapmadı"
Peki olay nasıl olmuştu? Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Şerbettar köyünde yaşayan 8 yaşındaki Hasret Karakoç, okula gitmek üzere evinden çıktı ancak öğretmeni aileyi arayarak çocuğun okula gelmediğini söyledi.
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O dönem 16 yaşında ve ismi Serkan olan Meryem, Hasret'in önce kafasına taş atıp bayıltmış, ardından evlerinin yanındaki metruk bir yapıya çukur kazıp küçük kızı gömmüştü.
Serkan götürüldüğü adliyede cinayeti itiraf ederken anne Sebahat Şen ise cinayeti kabul etmedi.
8 yaşındaki Hasret'in otopsi raporunda ise başına aldığı darbeyle değil, boğulma ile öldürüldüğü ortaya çıktı. Serkan ve annesinin, Hasret'i diri diri gömdüğü anlaşıldı.
Bir skandal da talihsiz Hasret'in cenazesi sırasında yaşandı. Cenaze namanızı kıldıran İmam Eşref Sevilmiş, Hasret'in kefenli yüzünü açıp tabutun içindeyken fotoğrafını çekti. Bu olaydan sonra müftülük imam hakkında soruşturma başlattı.
Bir zamanlar büyük infial yaratan bu korkunç vahşetle ilgili ne gibi yeni gelişmelerin yaşanacağını merakla bekliyoruz.
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