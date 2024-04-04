8 Yaşındaki Hasret Karakoç'u Diri Diri Gömen Meryem Esra Erol'da Aldatma Hikayesiyle Ortaya Çıktı

Edirne'de 2011 yılında vahşice bir cinayet işlendi. 8 yaşındaki Hasret Karakoç komşuları tarafından diri diri gömülerek öldürüldü. Esra Erol'da karısını aldatan adamın aldattığı kişi ise o cinayetten hüküm giyen Meryem çıktı.