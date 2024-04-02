Her Rolün Hakkını Veren Yeni Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile İlgili Dikkat Çeken Detaylar
Her Rolün Hakkını Veren Yeni Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile İlgili Dikkat Çeken Detaylar
2024 yerel seçimlerinin sürpriz isimlerinden biri de başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu oldu. Bakalım eski oyuncu, yeni siyasetçi Erdal Beşikçioğlu ile ilgili bunları biliyor muydunuz?
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2024 yerel seçimlerinin en büyük sürprizlerinden biri de kuşkusuz Erdal Beşikçioğlu oldu. O artık sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda Etimesgut'un yeni Belediye Başkanı.
Birçoğumuz onu Behzat Ç. olarak tanıdık ve aramızda ısrarla ona hala daha Behzat Komser diyenlerimiz var, bu gerçekten çok normal.
Çünkü biz uzun zamandır adaleti böylesine tesis eden babacan ama tersi pis bir karakterle tanışmamıştık. Dilimizde "Saçmasapan konuşma la" lafı varsa hep onun yüzünden.
Fakat onu halkın gözünde bu kadar sevilen oyuncu yapan ilk yapım Behzat Ç. değil. Efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu anlatan Köprü dizisi ve ardından gelen devam yapımı olan Vali filmi, Beşikçioğlu'nu herkesin gözünde bambaşka bir yere koydu.
Sadece dizi ve filmler mi? Hayır değil... Eğer tiyatro ile bir yakınlığınız varsa Erdal Beşikçioğlu'nun "Bir Delinin Hatıra Defteri" oyununa bilet bulamamışlığınız mutlaka vardır. Oyun çok uzun yıllardır hep kapalı gişe oynuyor.
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Peki size bir başka bilgi daha verelim. Behzat Ç.yi Gençlerbirliği maçlarına giderken formasıyla birlikte mutlaka görmüşsünüzdür. Bunun altında minik bir ayrıntı var.
Çünkü Gençlerbirliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav, Erdal Beşikçioğlu'nun öz dayısı. Bu da bir dayı-yeğen fotoğrafı.
Ama tabii kimseyi küstürmek istemediği için Ankaragücü'ne de kalbinde yer ayırmış durumda.
Gelelim özel hayatına... Konservatuvarın henüz giriş sınavında görüp "Bu kız şahane, ben bu kızla evleneceğim" dediği Elvin Beşikçioğlu ile de 1991 yılından beri evli.
Tiyatroda da birlikte iş birliği yapan çift, bakalım siyaset hayatında nasıl beraber ilerleyecek?
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Bu arada Beşikçioğlu çiftinin Derin ve Ömer adında iki tane de çocuğu var.
O zaman şuraya Erdal Beşikçioğlu'nun zafer kutlaması sırasındaki Erik Dalı performansını bırakıp kaçalım...
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