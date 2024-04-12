Bir Zamanlar Aşk Yaşadıklarını Öğrenince Ağzınızı Açık Bırakacak Ünlü İsimler
Bir Zamanlar Aşk Yaşadıklarını Öğrenince Ağzınızı Açık Bırakacak Ünlü İsimler
Ünlüler dünyasında kimleeeeer kimlerle berabermiş meğer? Gelin birlikte öğrenelim...
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Esra Akkaya ve Yetkin Dikinciler'in bir zamanlar evli olduğunu bilenler burada mı?
Hakan Altun'un nişanlısı Ebru Gündeş için derbeder olduğunu da bilenler bilmeyenlere anlatsın...
Mustafa Sandal ve Tuba Ünsal, birbirlerinin adını vücutlarına dövme yaptırmıştı.
Umut Evirgen ve Aslıhan Doğan yıllar yıllar önce bir flört denemesi yaşadı.
Yunus Günçe ve Berna Öztürk, 2000'li yılların başında birlikte olmuştu.
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Bengü ve Ozan Doğulu da bu kadar ünlü olmadan birliktelik yaşayan isimlerden.
Mine Tugay ve fotoğrafçı Mehmet Turgut da bir ara doludizgin bir aşk yaşamıştı.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Meltem Cumbul aşkını hatırlayanlar muhtemelen şu an yaşlıdır.
Sarp Levendoğlu ile Demet Evgar'ın kısa süreli birlikteliğini herhalde çok az kişi bilir.
Oktay Kaynarca ile Demet Akbağ'ın 1986 yılından itibaren 7 yıl birlikte olduğunu biliyor muydunuz peki?
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