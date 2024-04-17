Eşi Güzellik Kraliçesi: Uğur Dündar'ın Sır Gibi Sakladığı Ailesi ve Merak Edilen Çocukları

'Neye göre geç? Diyelim ki, 20’lerinizde evlendiniz ve hayatı paylaşmayı hayal ederken, kendinizi derin bir yalnızlığın içinde buldunuz... Biriyle birlikteyken hissedilen yalnızlık, yalnız olmaktan daha çok acı verir. Allah beni korumuş ki, ben bu duyguyu hiç yaşamadım... Ben işime öylesine bir aşkla bağlıydım ki, evlendiğim takdirde, mesleğimde gerileyecekmişim gibi gelirdi. Bu nedenle birkaç kez evliliğin eşiğinden döndüm. Hatta ‘Haydi artık sen de evlen!’ diyen evli arkadaşlarıma, ‘Evlenmek mi? Tabii ölmekten iyidir!’ diye takılırdım. Ta ki Yasemin’i tanıyıncaya kadar...'