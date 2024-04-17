Eşi Güzellik Kraliçesi: Uğur Dündar'ın Sır Gibi Sakladığı Ailesi ve Merak Edilen Çocukları
Eşi Güzellik Kraliçesi: Uğur Dündar'ın Sır Gibi Sakladığı Ailesi ve Merak Edilen Çocukları
Uğur Dündar son zamanlarda babalık davasıyla ile gündemde. Başarılı gazetecinin bu zamana kadar çok merak edilen ailesine dair detayları sizler için derledik.
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Uğur Dündar, şu an yetişkin olanların hayatına, araştırmacı gazetecilik yıllardaki TRT programlarıyla girdi. İşte Hayat, Hodri Meydan ve Arena programları uzun yıllar reyting rekorları kırdı.
Araştırmacı gazeteciliği herkes tarafından bilinen bir başarıydı elbette ancak bilinmeyenleri daha çok merak edildi. Mesela özel hayatı... Çünkü o evliliğini hiçbir zaman göz önünde yaşamadı.
O zaman size hemen Dündar'ın ailesini kısaca tanıtalım. Yasemin Baradan, 1989 yılında yapılan güzellik yarışmasında yılın en güzel kızı seçilmişti. Annesi Ümran Baradan ünlü bir sanatçı, babası Bild Gazetesi Genel Müdürü Walter Mroz'du.
Hatta mankenlik yaptığı yıllarda Barış Manço'nun "Can bedenden çıkmayınca" şarkısının klibinde bile oynamıştı Yasemin Baradan.
90'lı yılların başında tescilli güzel Yasemin Baradan ile başarılı gazeteci Uğur Dündar'ın birlikteliği kulaktan kulağa dolaşmaya başlamıştı.
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Ve nihayet 1993 yılında nikah masasına oturdu Baradan ve Dündar ikilisi.
Düğün törenlerini İstanbul'da her zaman gittikleri bir Meksika restoranında yapan çift, törene sadece ailelerini ve yakınlarından birkaç kişiyi çağırmıştı.
Çift evlendikten sonra yaş farkıyla ilgili oldukça fazla eleştiriye maruz kaldı. Çünkü evlendiklerinde Uğur Dündar 50, Yasemin Baradan ise 22 yaşındaydı.
Hatta Ayşe Arman bir röportajda Uğur Dündar'a "Geç evlenmediniz mi?" diye sormuş ve şu cevabı almıştı:
Çiftin Bora, Bartu ve Damla adında üç tane de çocuğu var.
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Damla'nın son hali internette pek yok ama küçüklüğünde neredeyse babasının aynısıymış.
Bartu ve Bora da şu an babalarını geçmiş durumda...
Uğur Dündar'ın eşi Yasemin için söylediği şu romantik sözü de buraya bırakıp kaçalım: "Yasemin karşımda olunca, başımın dönmesi için Tekila içmeme gerek kalmazdı"
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Sır gibi sakladığı mı 🤣 göz önünde olmayınca saklamış mı oluyor? Uğur Dündar'ın ailesini kim niye merak ediyor ayrıca?