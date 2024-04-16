Armağan Çağlayan'ın Ajda Pekkan'la Yaşadığı Zorlu Istakoz Macerası Herkesi Şaşırttı
Armağan Çağlayan'ın Ajda Pekkan'la Yaşadığı Zorlu Istakoz Macerası Herkesi Şaşırttı
Istakoz meselesi gündemdeyken ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan da geçmişte yaşadığı br anıyı paylaştı. Çağlayan'ın paylaşımında hem ıstakoz hem de Ajda Pekkan var!
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Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, Twitter hesabından Ajda Pekkan'la ilgili eski bir ıstakoz anısını paylaştı.
Gündemden düşmeyen ıstakoz meselesiyle ilgili Çağlayan'ın paylaşımı şöyle oldu:
"Size bir ıstakoz anısı anlatayım mı? Yıllar önce dadı dizisini çekiyoruz. Konuk oyuncu olarak Ajda Pekkan gelecek. Ajda Hanım’ın oynayacağı sahnede ıstakoz yenilecek. Ben ıstakozları getirttim. Sofrayı prodüksiyona kurdurttum. Cillop gibi sofra. 3 ıstakoz var masada. Gözüm gibi bakıyorum, çekim başlamadan ıstakozların başına bir şey gelmesin diye. Senaryo gereği yemeleri gerekiyor ıstakozları"
"Çekim başladı. Ajda Hanım bir huzursuz. Yönetmen kulaklıktan yesin yesin diye bağırıyor. İşaret ediyoruz kendimizi paralıyoruz set arkasında asla yemiyor. Yönetmen çekimi durdurdu. Ben yanına gittim “yemeniz gerekiyor Ajda Hanım ıstakozları” dedi. Yiyemem şekerim dedi Ajda Hanım. Ben alerjisi var zannettim. “Aaaa keşke söyleseydiniz , başka şey yazılırdı” dedim."
"Ajda Hanım baka sinirle döndü “şekerim bunu yemek için ıstakoz parçalayıcı, ıstakoz çatalı lazım! Nasıl yiyeyim ?” Dedi. Meğer bir de alet edavatı varmış. Tabii biz nerden bilelim o zamanlar. Çekim iptal! Çekemedik o gün. Bir de güzel fırça yemiştim, bilmiyorsan araştır diye!"
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