Serenay Sarıkaya Göndermesiyle Gündemden Düşmeyen Cem Yılmaz'dan Tepki Gösterenlere Tuhaf Çıkış!
Serenay Sarıkaya Göndermesiyle Gündemden Düşmeyen Cem Yılmaz'dan Tepki Gösterenlere Tuhaf Çıkış!
Son dönemde sık sık yaptığı göndermeler ile gündeme gelen Cem Yılmaz epey bir linç yemişti hatırlarsanız. Ünlü komedyen aldığı eleştirilere dayanamamış olacak ki bu sefer de kendisini eleştiren kişilere yaptığı sert çıkış ile gündeme geldi!
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Cem Yılmaz hem kariyeri hem de özel hayatıyla tüm gözleri üzerine çeken Türk komedisinin önde gelen isimlerinden.
4 yıl aradan sonra CMXXIV ile sahnelere dönen, sosyal medya fenomeni Necla Karahalil'le yaşadığı aşkla da çok konuşulan ünlü komedyen son birkaç haftadır anlam verilemeyen enteresan paylaşımlarıyla gündemde biliyorsunuz...
Şöyle kısaca bir geriye sararsak her şey eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın GQ'nün New York'taki ödül gecesinde giydiği derin dekolteli elbiseli fotoğrafını paylaşmasının ardından yaptığı paylaşımla başlamıştı.
1982 yılında hayatını kaybeden komedyen Marty Feldman'ın fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz'ın özellikle gözlerinin iki ayrı yöne baktığı bir poz seçmesi Serenay Sarıkaya'nın derin meme dekoltesine gönderme olarak yorumlanmış, epey de tepki çekmişti.
Ünlü komedyen her ne kadar gösterisinde konunun Serenay Sarıkaya'yla alakası olmadığını belirtse de ve işi göz rahatsızlığına bağlasa da bu açıklama kimseyi tatmin etmemişti.
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Fakat mesele bir türlü durulmamıştı. Hatta bir gönderme de Serenay Sarıkaya'nın bizzat kendisinden gelmişti!
Derken bomba bir gelişme daha yaşandı. Hızını alamayan Cem Yılmaz yine anlam verilemeyen bir paylaşımda bulundu. Yorumlara sınırlandırarak yeni bir kare paylaşan Yılmaz'ın, "Acıbadem deyim :) ama iyiyim 🌹 küçük mutluluklar" notlu paylaşımı ikinci bir meme göndermesi olarak yorumlandı.
Acıbadem kurabiyesi paylaşımıyla tartışmanın alevini sönecekken yine ateşleyen Cem Yılmaz, kendisine günlerdir yağan tepkilere bozulmuş olacak ki birkaç dakika önce Twitter hesabından hem serzenişte bulundu hem de "geri zekalı" demeyi tercih etti.
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