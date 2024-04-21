Serenay Sarıkaya Göndermesiyle Gündemden Düşmeyen Cem Yılmaz'dan Tepki Gösterenlere Tuhaf Çıkış!

Son dönemde sık sık yaptığı göndermeler ile gündeme gelen Cem Yılmaz epey bir linç yemişti hatırlarsanız. Ünlü komedyen aldığı eleştirilere dayanamamış olacak ki bu sefer de kendisini eleştiren kişilere yaptığı sert çıkış ile gündeme geldi!