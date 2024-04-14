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Cem Yılmaz'ın Marty Feldman Paylaşımı Serenay Sarıkaya'nın Dekoltesine Gönderme mi?

Cem Yılmaz'ın Marty Feldman Paylaşımı Serenay Sarıkaya'nın Dekoltesine Gönderme mi?

Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
14.04.2024 - 16:30

GQ Türkiye'nin bu yıl ilk kez verilecek GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nü almak için New York'a uçan Serenay Sarıkaya'nın ödül gecesinde giydiği elbisenin dekoltesi dillere fena düşmüştü. Cem Yılmaz'ın Marty Feldman paylaşımının Serenay Sarıkaya'nın dekoltesine gönderme olduğu düşünüldü.

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Şimdi biraz eskilere gidelim! Hatırlarsanız Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın ayrılık sebeplerinden biri Serenay Sarıkaya olarak gösteriliyordu.

Şimdi biraz eskilere gidelim! Hatırlarsanız Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın ayrılık sebeplerinden biri Serenay Sarıkaya olarak gösteriliyordu.

Daha sonra ise Atina'da birlikte görüntülenen ikilinin gerçekten de sevgili olduklarını öğrenmiştik. Hatta Serenay Sarıkaya daha sonra ilişkisini açık açık itiraf da etmişti.

Daha sonra ise Atina'da birlikte görüntülenen ikilinin gerçekten de sevgili olduklarını öğrenmiştik. Hatta Serenay Sarıkaya daha sonra ilişkisini açık açık itiraf da etmişti.

Ancak ikilinin ilişkisi pek de umdukları gibi gitmemiş ve Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz çifti daha seneleri dolmadan ayrılık kararı almışlardı.

Ancak ikilinin ilişkisi pek de umdukları gibi gitmemiş ve Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz çifti daha seneleri dolmadan ayrılık kararı almışlardı.

Şimdi gelelim asıl meselemize! Hatırlarsanız Serenay Sarıkaya bu yıl ilki ona verilecek olan GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nü almak için New York'a gitmişti.

Şimdi gelelim asıl meselemize! Hatırlarsanız Serenay Sarıkaya bu yıl ilki ona verilecek olan GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nü almak için New York'a gitmişti.

Ünlü oyuncunun ödül gecesinde giydiği elbisesinin göğüs dekoltesi ise sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirilmişti.

Ünlü oyuncunun ödül gecesinde giydiği elbisesinin göğüs dekoltesi ise sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirilmişti.

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Cem Yılmaz'ın tam da Serenay Sarıkaya'nın dekoltesi gündem olduktan sonra yaptığı paylaşımının ünlü oyuncuya gönderme olduğu düşünüldü.

Cem Yılmaz'ın tam da Serenay Sarıkaya'nın dekoltesi gündem olduktan sonra yaptığı paylaşımının ünlü oyuncuya gönderme olduğu düşünüldü.

Tabii dediğimiz gibi sadece 'düşünüldü'. Ama düşünülmesi bile sosyal medya kullanıcılarından tepki çekmeye yetti. Gelin, Cem Yılmaz'ın paylaşımına kim ne demiş birlikte bakalım!

Tabii dediğimiz gibi sadece 'düşünüldü'. Ama düşünülmesi bile sosyal medya kullanıcılarından tepki çekmeye yetti. Gelin, Cem Yılmaz'ın paylaşımına kim ne demiş birlikte bakalım!
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Sizce Cem Yılmaz'ın paylaşımı Serenay Sarıkaya'ya gönderme mi?

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