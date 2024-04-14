Cem Yılmaz'ın Marty Feldman Paylaşımı Serenay Sarıkaya'nın Dekoltesine Gönderme mi?

GQ Türkiye'nin bu yıl ilk kez verilecek GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nü almak için New York'a uçan Serenay Sarıkaya'nın ödül gecesinde giydiği elbisenin dekoltesi dillere fena düşmüştü. Cem Yılmaz'ın Marty Feldman paylaşımının Serenay Sarıkaya'nın dekoltesine gönderme olduğu düşünüldü.