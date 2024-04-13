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TikTok Fenomen'i Mika Can Raun'un Zengin Koca Bulma Dersi Verdiği Anlar Dillere Fena Düştü

TikTok Fenomen'i Mika Can Raun'un Zengin Koca Bulma Dersi Verdiği Anlar Dillere Fena Düştü

Mika Can Raun
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
13.04.2024 - 19:36

Cinsiyet geçiş sürecini tamamlayan TikTok fenomeni Mika Can Raun'un 'Zengin koca nasıl bulunur?' dersi verdiği anlar sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.

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TikTok içerikleriyle kısa süre içerisinde fenomen haline gelen Mika Can Raun, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.

TikTok içerikleriyle kısa süre içerisinde fenomen haline gelen Mika Can Raun, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.

Cinsiyet geçiş süreci dahil olmak üzere özel hayatının birçok anını takipçileriyle paylaşan Raun hem estetikleri hem sesi hem de aşk hayatı ile sürekli gündemde.

Cinsiyet geçiş süreci dahil olmak üzere özel hayatının birçok anını takipçileriyle paylaşan Raun hem estetikleri hem sesi hem de aşk hayatı ile sürekli gündemde.

Ünlü fenomen Mika Raun, yüzünü bir sır gibi gizlediği sevgilisi Batu ile de dillere destan bir aşk yaşıyor biliyorsunuz ki.

Ünlü fenomen Mika Raun, yüzünü bir sır gibi gizlediği sevgilisi Batu ile de dillere destan bir aşk yaşıyor biliyorsunuz ki.

Konu aşk olduğunda Mika Can Raun'un yaptığı paylaşımlara da açıklamalara da şaşırmamayı artık öğrendik. Özellike de ünlü fenomenin tükürüklü bağlama ritüellerini dinledikten sonra artık ne gelse şaşırmayız dedik!

Konu aşk olduğunda Mika Can Raun'un yaptığı paylaşımlara da açıklamalara da şaşırmamayı artık öğrendik. Özellike de ünlü fenomenin tükürüklü bağlama ritüellerini dinledikten sonra artık ne gelse şaşırmayız dedik!

Mika'nın tükürüklü bağlama ritüelini burada anlatmıştık 👇🏻

Ünlü fenomenden bu sefer de adım adım anlattığı "Zengin koca nasıl bulunur?" dersi geldi!

Ünlü fenomenden bu sefer de adım adım anlattığı "Zengin koca nasıl bulunur?" dersi geldi!
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İşte o anlar 👇🏻

Cinsiyet geçiş sürecini tamamlayan ünlü fenomenin zengin koca bulma formülü sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!

Cinsiyet geçiş sürecini tamamlayan ünlü fenomenin zengin koca bulma formülü sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com

Siz Mika Raun'un son paylaşımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz Mika Raun'un son paylaşımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
twitter.com

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