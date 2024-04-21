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Cem Yılmaz'ın "Geri Zekalılar" Çıkışına Gelen Tepkilere Uğur Dündar'ın Savunması Damgasını Vurdu

Cem Yılmaz'ın "Geri Zekalılar" Çıkışına Gelen Tepkilere Uğur Dündar'ın Savunması Damgasını Vurdu

Uğur Dündar Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya
GNS
GNS - Onedio Editörü
21.04.2024 - 20:28

Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya gönderme yaptığı iddia edilen fotoğraflarının ardı arkası kesilmiyor... Tabii kendisi sürekli 'ne alakası var?' dese de, magazinciler ve sosyal medya tarafından yaptığı her paylaşım, eski sevgilisinin dekolteli pozuna gönderme olarak anlaşılıyor. Adı gündemden düşmeyen Cem Yılmaz, yorumlara sinirlenip 'geri zekalılar', 'salak olmak büyük ayrıcalık' tepkisini verince, kendisine gelen yorumlar yine şenlik oldu! Üstelik bu tartışmaya Uğur Dündar da katıldı...

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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı bitse de, beraberinde getirdiği kaos yıllardır tükenmiyor.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı bitse de, beraberinde getirdiği kaos yıllardır tükenmiyor.

2020 yılında birlikte olduklarını öğrenmiştik bu çiftin. Magazin dünyası epey şaşırmıştı tabii. Bu aşk 2020'ye damgasını vursa da, 10 ay sonra ilişki sessiz sedasız sona ermişti.

İlişki sessiz sedasız bitse de beraberinde getirdiği kaos bir türlü bitmek bilmedi! Bu iki fotoğraf arasındaki bağlantıyı artık anlatmamıza dahi gerek yok...

İlişki sessiz sedasız bitse de beraberinde getirdiği kaos bir türlü bitmek bilmedi! Bu iki fotoğraf arasındaki bağlantıyı artık anlatmamıza dahi gerek yok...

Serenay Sarıkaya'nın GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü'nü almak için tercih ettiği derin dekolteli elbise herkesin diline düşmüştü. Diğer bir yandan üstüne had bilen herkes göğüslerinin ayrıl oluşunu eleştirmişti. Cem Yılmaz da tam bu gündem söz konusuyken Marty Feldman paylaşımı yaparak 'gönderme' yorumlarını beraberinde getirmişti.

Cem Yılmaz ise bu paylaşımın hiçbir gönderme içermediğini, göz muayenesi sonrası bu gönderiyi yayınladığını söyledi.

Cem Yılmaz ise bu paylaşımın hiçbir gönderme içermediğini, göz muayenesi sonrası bu gönderiyi yayınladığını söyledi.

Cem Yılmaz'ın söylediklerine göre göz muayenesinde kendisinin sağ gözünde %50 görme kaybı teşhis edildi. Üstüne bir de lazerle işlem uygulandı. Paylaşım da buna yönelikti.

Tabii işler bununla sınırlı kalmadı. Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı şaşı poz, gündemden düşmeyen eski sevgilisi Cem Yılmaz'a gönderme olarak algılandı.

Tabii işler bununla sınırlı kalmadı. Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı şaşı poz, gündemden düşmeyen eski sevgilisi Cem Yılmaz'a gönderme olarak algılandı.

Şimdilerde New York sefasını sürdüren Serenay Sarıkaya'nın şaşı gözleriyle yaptığı paylaşım, Cem Yılmaz'ın kendisine yaptığı düşünülen paylaşımına cevap olarak algılandı.

Bitti mi sandınız? Bitmedi! Cem Yılmaz bu sefer de Acıbadem paylaşımıyla "meme" göndermesi yaptığı yönünde eleştirildi.

Bitti mi sandınız? Bitmedi! Cem Yılmaz bu sefer de Acıbadem paylaşımıyla "meme" göndermesi yaptığı yönünde eleştirildi.

'Acıbadem deyim :) ama iyiyim 🌹 küçük mutluluklar' yazarak yaptığı paylaşımı da tıpkı diğerlerine yaptığı gibi yorumları kapattı.

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Üstüne "meme göndermesi" yaptığıyla ilgili haberler ve eleştiriler gelince bu sefer de sosyal medyadan kendisi hakkında yazı yazanlara "Geri zekalı" ve "Salak" dedi.

Üstüne "meme göndermesi" yaptığıyla ilgili haberler ve eleştiriler gelince bu sefer de sosyal medyadan kendisi hakkında yazı yazanlara "Geri zekalı" ve "Salak" dedi.

Burada bahsettik:

Cem Yılmaz'ın bu çıkışını görenler yine anlamsız buldu ve eleştirilerini sıralamaya başladı. İşin garibi, gündemde "babalık" davasıyla yer alan Uğur Dündar'dan Cem Yılmaz'a savunma gecikmedi.

Cem Yılmaz'ın bu çıkışını görenler yine anlamsız buldu ve eleştirilerini sıralamaya başladı. İşin garibi, gündemde "babalık" davasıyla yer alan Uğur Dündar'dan Cem Yılmaz'a savunma gecikmedi.

Duygu Nebioğlu'nun ablasının babası olduğunu iddia ettiği, dava sürecinde DNA testiyle böyle bir şey olmadığını kanıtlamasıyla gündeme gelen Uğur Dündar da cevap verdi. Ünlü gazeteci, Cem Yılmaz'ın tepki çekmesine sinirlendi.

"Cem Yılmaz gururumuzdur." diyen Dündar, "İyi ki Türkiye'nin bir Cem Yılmaz'ı var." demeyi de unutmadı.

"Cem Yılmaz gururumuzdur." diyen Dündar, "İyi ki Türkiye'nin bir Cem Yılmaz'ı var." demeyi de unutmadı.
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'@CMYLMZ gururumuzdur.  İyi ki Türkiye'nin bir Cem Yılmaz'ı var. Sevgiler değerli kardeşim.'

Cem Yılmaz'ın bu hakaret dolu fevri çıkışı görenleri yeniden harekete geçirdi.

Cem Yılmaz'ın bu hakaret dolu fevri çıkışı görenleri yeniden harekete geçirdi.
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Hatta yeni malzeme verdi bile denilebilir...

Hatta yeni malzeme verdi bile denilebilir...
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