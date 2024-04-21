Cem Yılmaz'ın "Geri Zekalılar" Çıkışına Gelen Tepkilere Uğur Dündar'ın Savunması Damgasını Vurdu

Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya gönderme yaptığı iddia edilen fotoğraflarının ardı arkası kesilmiyor... Tabii kendisi sürekli 'ne alakası var?' dese de, magazinciler ve sosyal medya tarafından yaptığı her paylaşım, eski sevgilisinin dekolteli pozuna gönderme olarak anlaşılıyor. Adı gündemden düşmeyen Cem Yılmaz, yorumlara sinirlenip 'geri zekalılar', 'salak olmak büyük ayrıcalık' tepkisini verince, kendisine gelen yorumlar yine şenlik oldu! Üstelik bu tartışmaya Uğur Dündar da katıldı...