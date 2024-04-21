Cem Yılmaz'ın "Geri Zekalılar" Çıkışına Gelen Tepkilere Uğur Dündar'ın Savunması Damgasını Vurdu
Cem Yılmaz'ın "Geri Zekalılar" Çıkışına Gelen Tepkilere Uğur Dündar'ın Savunması Damgasını Vurdu
Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya gönderme yaptığı iddia edilen fotoğraflarının ardı arkası kesilmiyor... Tabii kendisi sürekli 'ne alakası var?' dese de, magazinciler ve sosyal medya tarafından yaptığı her paylaşım, eski sevgilisinin dekolteli pozuna gönderme olarak anlaşılıyor. Adı gündemden düşmeyen Cem Yılmaz, yorumlara sinirlenip 'geri zekalılar', 'salak olmak büyük ayrıcalık' tepkisini verince, kendisine gelen yorumlar yine şenlik oldu! Üstelik bu tartışmaya Uğur Dündar da katıldı...
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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı bitse de, beraberinde getirdiği kaos yıllardır tükenmiyor.
İlişki sessiz sedasız bitse de beraberinde getirdiği kaos bir türlü bitmek bilmedi! Bu iki fotoğraf arasındaki bağlantıyı artık anlatmamıza dahi gerek yok...
Cem Yılmaz ise bu paylaşımın hiçbir gönderme içermediğini, göz muayenesi sonrası bu gönderiyi yayınladığını söyledi.
Tabii işler bununla sınırlı kalmadı. Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı şaşı poz, gündemden düşmeyen eski sevgilisi Cem Yılmaz'a gönderme olarak algılandı.
Bitti mi sandınız? Bitmedi! Cem Yılmaz bu sefer de Acıbadem paylaşımıyla "meme" göndermesi yaptığı yönünde eleştirildi.
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Üstüne "meme göndermesi" yaptığıyla ilgili haberler ve eleştiriler gelince bu sefer de sosyal medyadan kendisi hakkında yazı yazanlara "Geri zekalı" ve "Salak" dedi.
Cem Yılmaz'ın bu çıkışını görenler yine anlamsız buldu ve eleştirilerini sıralamaya başladı. İşin garibi, gündemde "babalık" davasıyla yer alan Uğur Dündar'dan Cem Yılmaz'a savunma gecikmedi.
"Cem Yılmaz gururumuzdur." diyen Dündar, "İyi ki Türkiye'nin bir Cem Yılmaz'ı var." demeyi de unutmadı.
Cem Yılmaz'ın bu hakaret dolu fevri çıkışı görenleri yeniden harekete geçirdi.
Hatta yeni malzeme verdi bile denilebilir...
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