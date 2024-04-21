Hülya Avşar'ın Temizlik Takıntısıyla Dillere Destan Kadir Ezildi'ye Sorduğu Öpüşme Sorusu Yüzümüzü Kızarttı
Hülya Avşar'ın Temizlik Takıntısıyla Dillere Destan Kadir Ezildi'ye Sorduğu Öpüşme Sorusu Yüzümüzü Kızarttı
Temizlik takıntısıyla tanıdığımız Kadir Ezidi, yaptığı televizyon programlarıyla büyük bir ün kazandı bildiğiniz gibi. Kendisi yoluna sosyal medya fenomeni olarak devam ederken, Hülya Avşar'ın programının konuğu oldu. Avşar'ın sorduğu sorular ise izleyenlere 'bu kadar da olmaz' dedirtti.
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TLC ekranlarında yayınlanan Temizlik Avcıları programı, Kadir Ezildi'nin tüm Türkiye tarafından tanınmasını sağladı.
Temizlik konusunda oldukça titiz olan Kadir Ezildi, asla lafını esirgememesi ve pimpirikli olmasıyla dikkat çekiyor elbette uzun süredir.
Sosyal medyada 3,7 milyon gibi büyük bir kitleye sahip olan Kadir Ezildi, bir dönem yanlışlıkla yayınladığı küfürlü videosuyla epey gündem olmuştu.
Diğer yandan katıldığı programlarda geçmişine dair anlattıklarıyla izleyenlerin yüreklerini dağlamıştı.
Fenomen ismin son durağı ise Hülya Avşar'ın "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programı oldu.
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Kadir Ezildi'nin merak edilen özel hayatına değinen Hülya Avşar, "Bir gün bir sevgilin olsa nasıl öpüşeceksin? Düşünsene ten tene değiyor, ter tere değiyor." diyerek Kadir Ezildi'yi şoke ediyor.
Kadir Ezildi çok utangaç biri olduğundan bahsederken, Avşar hala öpüşmediklerini öğrenince "Senden soğumadığına şükret!" diyor.
Hülya Avşar ise şaşırarak "Evlenince mi birlikte olacaksın sadece? Ya ağzı kokuyorsa..." diyerek kahkaha atıyor.
Tabii bu öpüşme ve birliktelik soruları sosyal medyada dikkat çekiyor ve Avşar'ın sorularına görenler "Yeter artık" diyor.
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