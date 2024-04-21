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Hülya Avşar'ın Temizlik Takıntısıyla Dillere Destan Kadir Ezildi'ye Sorduğu Öpüşme Sorusu Yüzümüzü Kızarttı

Hülya Avşar'ın Temizlik Takıntısıyla Dillere Destan Kadir Ezildi'ye Sorduğu Öpüşme Sorusu Yüzümüzü Kızarttı

Hülya Avşar
GNS
GNS - Onedio Editörü
21.04.2024 - 18:52

Temizlik takıntısıyla tanıdığımız Kadir Ezidi, yaptığı televizyon programlarıyla büyük bir ün kazandı bildiğiniz gibi. Kendisi yoluna sosyal medya fenomeni olarak devam ederken, Hülya Avşar'ın programının konuğu oldu. Avşar'ın sorduğu sorular ise izleyenlere 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

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TLC ekranlarında yayınlanan Temizlik Avcıları programı, Kadir Ezildi'nin tüm Türkiye tarafından tanınmasını sağladı.

TLC ekranlarında yayınlanan Temizlik Avcıları programı, Kadir Ezildi'nin tüm Türkiye tarafından tanınmasını sağladı.

Bilmeyenleriniz için kendisi sosyal medya hesabında çektiği videolarla bir kitleye sahip olmuştu. Ardından televizyon programları derken ününe ün kattı. Komik kişiliği ve yarışmacılarla olan iletişimi ile kendisi epey bir sevildi!

Temizlik konusunda oldukça titiz olan Kadir Ezildi, asla lafını esirgememesi ve pimpirikli olmasıyla dikkat çekiyor elbette uzun süredir.

Temizlik konusunda oldukça titiz olan Kadir Ezildi, asla lafını esirgememesi ve pimpirikli olmasıyla dikkat çekiyor elbette uzun süredir.

Düzeninden tertibine kimsenin kendisine karışmasına müsaade etmeyen, yeni temizlediği evinde koltuğa dahi ev ahalisinin oturmasına izin vermeyen Kadir Ezildi'nin, halıların püsküllerini düzenli olarak tarayıp kestiğini anlatması bir dönem hepimizi şaşkına çevirmişti hatırlarsanız.

Sosyal medyada 3,7 milyon gibi büyük bir kitleye sahip olan Kadir Ezildi, bir dönem yanlışlıkla yayınladığı küfürlü videosuyla epey gündem olmuştu.

Sosyal medyada 3,7 milyon gibi büyük bir kitleye sahip olan Kadir Ezildi, bir dönem yanlışlıkla yayınladığı küfürlü videosuyla epey gündem olmuştu.

Bir markanın reklamı için çektiği videonun ardından kamerayı kapatmayı unutan ve okkalı bir küfür eden Ezildi, videonun sonunu fark etmeyerek hikayesinde paylaşmıştı. Ardından hemen silmiş ve üst üste açıklama videoları yayınlamıştı. O dönem bu hareketi bir hayli konuşulmuştu.

Diğer yandan katıldığı programlarda geçmişine dair anlattıklarıyla izleyenlerin yüreklerini dağlamıştı.

Diğer yandan katıldığı programlarda geçmişine dair anlattıklarıyla izleyenlerin yüreklerini dağlamıştı.

Babasının evden ayrıldığı süreci ve yaşadıklarını anlatan Kadir Ezildi, annesi ve kardeşinin o süreçte ne durumda olduğundan ve kendisinin üstüne binen sorumluluktan bahsetmiş, gözyaşlarıyla herkesi üzmüştü.

Fenomen ismin son durağı ise Hülya Avşar'ın "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programı oldu.

Fenomen ismin son durağı ise Hülya Avşar'ın "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programı oldu.

Geçtiğimiz haftalarda da konuklarına yönelttiği cinsellik temalı sorularla görenleri dumur eden Hülya Avşar, bu sefer Kadir Ezildi ile olan sohbetiyle gündeme geldi.

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Kadir Ezildi'nin merak edilen özel hayatına değinen Hülya Avşar, "Bir gün bir sevgilin olsa nasıl öpüşeceksin? Düşünsene ten tene değiyor, ter tere değiyor." diyerek Kadir Ezildi'yi şoke ediyor.

Kadir Ezildi'nin merak edilen özel hayatına değinen Hülya Avşar, "Bir gün bir sevgilin olsa nasıl öpüşeceksin? Düşünsene ten tene değiyor, ter tere değiyor." diyerek Kadir Ezildi'yi şoke ediyor.

Kadir Ezildi karşısında utancından masaya yatarken, Hülya Avşar 'Zamanı gelmedi mi, öpüşmediniz mi daha? Ya yuh be!' diyor. Kadir Ezildi 'Benim için kız arkadaşı öpüşmek değil ki, vakit geçirmek' diyince ise 'Bir türlü yaklaşamadın daha...' diyor.

Kadir Ezildi çok utangaç biri olduğundan bahsederken, Avşar hala öpüşmediklerini öğrenince "Senden soğumadığına şükret!" diyor.

Kadir Ezildi çok utangaç biri olduğundan bahsederken, Avşar hala öpüşmediklerini öğrenince "Senden soğumadığına şükret!" diyor.

Kadir Ezildi ise 'Eğer onun peşindeyse hiç gezinmesin. Ben evlenip barklanmanın peşindeyim. Ev kuralım, yuva kuralım, çoluğa çocuğa karışalım...' diyerek ciddi düşündüğünü paylaşıyor.

Hülya Avşar ise şaşırarak "Evlenince mi birlikte olacaksın sadece? Ya ağzı kokuyorsa..." diyerek kahkaha atıyor.

Hülya Avşar ise şaşırarak "Evlenince mi birlikte olacaksın sadece? Ya ağzı kokuyorsa..." diyerek kahkaha atıyor.

'Sen o kızı oyalıyorsun...' diyen Hülya Avşar'a, Kadir Ezildi 'Ben oyalamıyorum, her şeyi vaktine saklıyorum.' diyerek cevap veriyor.

Tabii bu öpüşme ve birliktelik soruları sosyal medyada dikkat çekiyor ve Avşar'ın sorularına görenler "Yeter artık" diyor.

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