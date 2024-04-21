Hülya Avşar'ın Temizlik Takıntısıyla Dillere Destan Kadir Ezildi'ye Sorduğu Öpüşme Sorusu Yüzümüzü Kızarttı

Temizlik takıntısıyla tanıdığımız Kadir Ezidi, yaptığı televizyon programlarıyla büyük bir ün kazandı bildiğiniz gibi. Kendisi yoluna sosyal medya fenomeni olarak devam ederken, Hülya Avşar'ın programının konuğu oldu. Avşar'ın sorduğu sorular ise izleyenlere 'bu kadar da olmaz' dedirtti.