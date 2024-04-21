Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Seçimden Sonra Ortadan Kaybolan Hakan Peker Kazanamasa da Siyasetin Peşini Bırakmayacakmış

Seçimden Sonra Ortadan Kaybolan Hakan Peker Kazanamasa da Siyasetin Peşini Bırakmayacakmış

Hakan Peker İyi Parti
GNS
GNS - Onedio Editörü
21.04.2024 - 18:01

Yerel seçim sürecinde pek çok ünlü ismi, farklı partilerden belediye başkanı adayı olarak görmüştük. Bu isimler arasında Hakan Peker de yer alıyordu. Ünlü şarkıcı kaybetmesinin ardından bir süredir sessiz olsa da, siyaset defterini kapamadığını açıkladı!

İçeriğin Devamı Aşağıda

31 Mart 2024'te Türkiye yerel seçim için sandıklara gitmiş ve bir süre boyunca tüm gündemimizi kaplamıştı.

31 Mart 2024'te Türkiye yerel seçim için sandıklara gitmiş ve bir süre boyunca tüm gündemimizi kaplamıştı.

Vatandaşlar belediye ve büyükşehir belediye başkanlarından tutun da muhtarlarına kadar seçim yapmak için sandık başındaydı. Seçim çalışmaları süresince dikkat çeken pek çok an oldu.

Seçimde belediye başkanlığı yarışına katılan ünlü isimler ise bu yıl epey dikkat çekti.

Seçimde belediye başkanlığı yarışına katılan ünlü isimler ise bu yıl epey dikkat çekti.

Erdal Beşikçioğlu CHP Ankara Etimesgut adayı olmuş ve kazanmıştı. YRP'nin Düzce adayı Davut Güloğlu ise kaybetmişti. Aynı şekilde Nasuh Mahruki, Gökhan Zan, Fatih Mehmet Maçoğlu, Mesut Yar, İrfan Değirmencioğlu gibi isimler de seçimde kaybetti.

Bu isimler arasında İYİ Parti Safranbolu Belediye Başkanı adayı olarak seçime giren Hakan Peker de yer alıyordu.

Bu isimler arasında İYİ Parti Safranbolu Belediye Başkanı adayı olarak seçime giren Hakan Peker de yer alıyordu.

Bir Efsane, Karam, Ateşini Yolla gibi şarkılarıyla akıllarımıza kazınan Hakan Peker, İYİ Parti'den belediye başkanı adayı olmuştu.

31 Mart seçimlerinin tamamlanmasının ardından Hakan Peker'in kaybettiğini görmüştük.

31 Mart seçimlerinin tamamlanmasının ardından Hakan Peker'in kaybettiğini görmüştük.

Ünlü şarkıcı %3,68 oy oranıyla seçimi kaybetmişti. Ancak bu konu hakkında hiçbir açıklama yapmamış ve kabuğuna çekilmişti.

Nişantaşı'nda görüntülenen Peker, kaybetse de siyasete küsmediğini ve devam edeceğini açıkladı!

Nişantaşı'nda görüntülenen Peker, kaybetse de siyasete küsmediğini ve devam edeceğini açıkladı!

'Siyaset defterini kapatmadım, ben belediye başkan adayı oldum. Seçilseydim bir sürü şey yapacaktım. Orası tamamen bir kültür şehri haline gelecekti. UNESCO tarih miras kenti, onun hakkını verecek projelerimiz vardı.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kaybetmesini de "Her futbolcu maçta 10 tane gol atmıyor yani her zaman kaybedeceksin diye bir şey yok." örneğiyle açıkladı.

Kaybetmesini de "Her futbolcu maçta 10 tane gol atmıyor yani her zaman kaybedeceksin diye bir şey yok." örneğiyle açıkladı.

'Kimlerin tekelinde siyaset? Bu işin bilirkişisi var mı ki bu ülkede? Seçme ve seçilme hakkı olan her insan siyasete atılabilir. Ben girdim ve aday oldum. Bir kırgınlığım yok. Her futbolcu maçta 10 tane gol atmıyor yani her zaman kaybedeceksin diye bir şey yok.'

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın