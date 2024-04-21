Seçimden Sonra Ortadan Kaybolan Hakan Peker Kazanamasa da Siyasetin Peşini Bırakmayacakmış
Seçimden Sonra Ortadan Kaybolan Hakan Peker Kazanamasa da Siyasetin Peşini Bırakmayacakmış
Yerel seçim sürecinde pek çok ünlü ismi, farklı partilerden belediye başkanı adayı olarak görmüştük. Bu isimler arasında Hakan Peker de yer alıyordu. Ünlü şarkıcı kaybetmesinin ardından bir süredir sessiz olsa da, siyaset defterini kapamadığını açıkladı!
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31 Mart 2024'te Türkiye yerel seçim için sandıklara gitmiş ve bir süre boyunca tüm gündemimizi kaplamıştı.
Seçimde belediye başkanlığı yarışına katılan ünlü isimler ise bu yıl epey dikkat çekti.
Bu isimler arasında İYİ Parti Safranbolu Belediye Başkanı adayı olarak seçime giren Hakan Peker de yer alıyordu.
31 Mart seçimlerinin tamamlanmasının ardından Hakan Peker'in kaybettiğini görmüştük.
Nişantaşı'nda görüntülenen Peker, kaybetse de siyasete küsmediğini ve devam edeceğini açıkladı!
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Kaybetmesini de "Her futbolcu maçta 10 tane gol atmıyor yani her zaman kaybedeceksin diye bir şey yok." örneğiyle açıkladı.
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