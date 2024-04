Seçimden Sonra Ortadan Kaybolan Hakan Peker Kazanamasa da Siyasetin Peşini Bırakmayacakmış

'Kimlerin tekelinde siyaset? Bu işin bilirkişisi var mı ki bu ülkede? Seçme ve seçilme hakkı olan her insan siyasete atılabilir. Ben girdim ve aday oldum. Bir kırgınlığım yok. Her futbolcu maçta 10 tane gol atmıyor yani her zaman kaybedeceksin diye bir şey yok.'