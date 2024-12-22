Sen Kaç Kişiyle Flört Edebilirsin?
Sen Kaç Kişiyle Flört Edebilirsin?
Flört, herkesin kendine özgü bir şekilde tanımladığı ve yaşadığı bir durumdur. Kimi insanlar yalnızca gerçekten hoşlandıkları biriyle flört etmeyi tercih ederken, kimileri de flörtleşmeyi bir iletişim biçimi ya da eğlenceli bir etkileşim olarak görür. Kaç kişiyle flört edilebileceği tamamen bir tercihtir ve kişinin sınırlarına, duygusal durumuna ve ilişki anlayışına bağlıdır. Peki sen kaç kişiyle flört edebilirsin?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İlgiyi sever misin?
4. Flört uygulaması kullanıyor musun?
5. Peki söyle bakalım sence ilk buluşma nerede olmalı?
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6. Flörtüne günaydın ve iyi geceler mesajı atar mısın?
7. Kendi potansiyelini ölçmek için biriyle flörtleştiğin oldu mu?
8. Peki önceden uzun ilişkin olduysa bu ne kadar sürdü?
9. Bir günde flörtüne ne kadar zaman ayırıyorsun?
10. Son olarak ne olursa flörtünle bir daha görüşmezsin?
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Sen aynı anda dört kişiyle flört edebilirsin!
Sen aynı anda iki kişiyle flört edebilirsin!
Sen aynı anda bir kişiyle flört edebilirsin!
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