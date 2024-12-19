Sen Yüzde Kaç Çapkınsın?
Sen Yüzde Kaç Çapkınsın?
Flörtleşmek, herkes için keyifli ve heyecan verici anlar sunar. Yeni birini tanımanın ve o tatlı heyecanı hissetmenin tadını çıkarırsın. Çapkınlık konusunda ne kadar başarılı olduğunu düşünürsün; belki de bu konuda kendine güvenin tamdır. İnsanların ilgisini çekmek ve doğru anlarda doğru sözleri söylemek sana eğlenceli bir oyun gibi gelir. Peki sen ne kadar çapkınsın?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir ortama girdiğinde daha çok nasıl haraket edersin?
4. Daha önce kaç ciddi ilişkin oldu?
5. Flört etmeyi sever misin?
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6. Karşındaki kişide ilk dikkatini çeken şey nedir diye sorsak?
7. Sen neyi asla yapmazsın?
8. Aynı anda birden fazla kişiyi idare ettiğin oldu mu?
9. Reddedilince tavrın ne olur?
10. Bir ortamdayken beğendiğin biri olduğunda gidip numarasını ister misin?
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Sen %85 çapkınsın!
Sen%50 çapkınsın!
Sen %10 çapkınsın!
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