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Sen Yüzde Kaç Çapkınsın?

Sen Yüzde Kaç Çapkınsın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
19.12.2024 - 10:26

Flörtleşmek, herkes için keyifli ve heyecan verici anlar sunar. Yeni birini tanımanın ve o tatlı heyecanı hissetmenin tadını çıkarırsın. Çapkınlık konusunda ne kadar başarılı olduğunu düşünürsün; belki de bu konuda kendine güvenin tamdır. İnsanların ilgisini çekmek ve doğru anlarda doğru sözleri söylemek sana eğlenceli bir oyun gibi gelir. Peki sen ne kadar çapkınsın? 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Bir ortama girdiğinde daha çok nasıl haraket edersin?

4. Daha önce kaç ciddi ilişkin oldu?

5. Flört etmeyi sever misin?

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6. Karşındaki kişide ilk dikkatini çeken şey nedir diye sorsak?

7. Sen neyi asla yapmazsın?

8. Aynı anda birden fazla kişiyi idare ettiğin oldu mu?

9. Reddedilince tavrın ne olur?

10. Bir ortamdayken beğendiğin biri olduğunda gidip numarasını ister misin?

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Sen %85 çapkınsın!

Sen, %85 çapkınlıkla, insanların dikkatini çekme ve onlarla hızlıca iletişim kurma konusunda adeta doğal bir yeteneğe sahipsin. Çapkınlık senin doğanın bir parçası; bu sadece dış görünüşünle değil, aynı zamanda samimi yaklaşımın, tatlı dilin ve insanları etkileyen karizmanla kendini gösteriyor. İnsanlarla konuşurken onların ilgi alanlarını kolayca kavrayabiliyor, doğru anda doğru şeyleri söyleyerek dikkatlerini üzerinde toplamayı başarıyorsun. Bu çapkınlık öyle sıradan bir şey de değil; sen ince detaylara dikkat eden, küçük ama etkili jestlerle karşındakini etkileyen birisin. Bazen bir gülüşün, bazen bir bakışın bile yeterli olabilir. Seni tanıyanlar, “O hep böyle, doğasında var,” derler çünkü sen bu konuda fazla düşünmeden, doğal bir şekilde hareket ediyorsun. Ama işin ilginç yanı şu ki, bu çapkınlık sadece “etkilemek” üzerine değil; insanlara kendilerini özel hissettirme ve onları değerli kılma becerinle harmanlanmış. Bu yüzden seni tanıyanlar, çapkınlığını yüzeysel bir özellik olarak değil, insanlara çekim gücü sağlayan bir yetenek olarak görür. Tabii ki bu %85 oran, tamamen seni yansıtsa da geri kalan %15’lik kısım senin derinliğini ve içtenliğini ortaya koyar. Çünkü seni çapkın yapan özelliklerin, aynı zamanda ilişkilerinde samimi ve sıcak bir bağ kurmana da olanak tanır. Ama kabul edelim, bu çapkınlık çoğu zaman hayatını biraz eğlenceli, biraz da karmaşık hale getiriyor!

Sen%50 çapkınsın!

Sen %50 çapkınsın, yani bu konuda bir denge insanısın. Bazen karşındakini etkileyen tatlı sözler ve ince düşünülmüş jestlerle oldukça çapkın bir havaya bürünürken, diğer zamanlarda tamamen sakin, kendi halinde ve ilgisiz bir tutum sergileyebilirsin. Çapkınlığın senin ruh haline ve ortama göre şekilleniyor. Öyle ki, karşındaki insanın enerjisine göre bir anda tüm dikkatini ona verip etkileyici bir hale bürünebilir, ya da hiçbir çaba göstermeden kendi dünyanda takılabilirsin. Çapkınlık yaptığın anlarda, bu doğal ve kendiliğinden gelişiyor. Sanki çok düşünmeden, fazla efor sarf etmeden insanların ilgisini çekiyorsun. Belki ufak bir espriyle, belki sıcak bir bakışla ya da doğru yerde doğru sözlerle karşı tarafı etkiliyorsun. Ancak bu, senin sürekli çapkın bir tavırda olduğun anlamına gelmiyor. Bazı günler, özellikle kendi içine dönmek istediğinde ya da enerji seviyen düşük olduğunda, bu tarafını tamamen geri planda bırakıyorsun. İnsanlar senin bu dengesini fark ettiklerinde, “Bazen tam bir çapkın, bazen tamamen mesafeli,” diyerek şaşırabiliyorlar. Bu %50 oran, seni tahmin edilmesi zor biri haline getiriyor. Seni tanıyanlar, ne zaman çapkın olacağını ya da ne zaman tamamen soğukkanlı kalacağını kestiremiyor. Ancak bu da senin cazibeni artırıyor, çünkü hiçbir zaman tamamen tahmin edilebilir değilsin. Bazen karşı tarafla flörtöz bir iletişim kurarken, bazen ilgisiz görünmen, seni hem merak edilen hem de karmaşık biri yapıyor. Ama işin güzel yanı, çapkınlık yapmadığın zamanlarda bile doğal bir çekiciliğin var. Çapkın olmayı seçtiğin zamanlarda ise bunu fazla zorlamadan, tam dozunda yapıyorsun. Bu yüzden insanlar seni “hafif gizemli, etkileyici ama çok da burnu havada olmayan biri” olarak tanımlıyor. Kısacası, sen çapkınlığın da sakinliğin de hakkını veriyorsun!

Sen %10 çapkınsın!

Sen %10 çapkınsın, yani çapkınlık senin doğanda pek yok. İnsanlarla ilişkilerinde flörtöz bir tavır sergilemek yerine, genelde samimi, içten ve doğal bir yaklaşımı tercih ediyorsun. Belki de bu yüzden seni tanıyanlar, “O çapkınlık yapmaz, o daha çok kalpten konuşur,” diyebilir. Çapkınlık senin için nadiren ortaya çıkan bir durum; genelde kendiliğinden gelişen, belki farkında bile olmadığın, küçük ve masum hareketlerle sınırlı kalıyor. Sana çapkın diyemeyecek olsak da, bu %10’luk oran bazen seni hiç beklenmedik bir şekilde öne çıkarabiliyor. Belki güzel bir espri yaparsın, belki birine samimi bir iltifat edersin, o an karşındaki kişi bir anlık etkilenir. Ama sen bunu bilinçli bir çaba ya da planla yapmazsın. Çapkınlık senin için doğal bir refleks değil, daha çok nadiren ortaya çıkan ve genelde senin bile farkında olmadığın bir şeydir. İnsanlarla aranda genelde derin ve gerçek bir bağ kurmaya çalışıyorsun. Çapkınlık gibi yüzeysel ya da geçici bir etkileşim senin tarzın değil. Karşındaki kişiyle flört etmek yerine, onu gerçekten tanımayı ve anlamayı tercih ediyorsun. Bu da seni çapkınlıktan çok, güven veren, samimi bir insan yapıyor. Bu %10’luk çapkınlık durumu ise genelde belli durumlarla sınırlı: Belki kendini çok rahat hissettiğin bir ortamda, belki de karşındaki kişiye karşı hissettiğin özel bir bağ sayesinde. Ama bunlar da kısa süreli olur; çapkınlık yapmak yerine, karşındakiyle gerçek ve sağlam bir bağ kurmak seni daha çok tatmin eder. Kısacası, sen çapkın biri değilsin. İnsanlarla olan ilişkilerin, derinlik ve samimiyet temelli. Çapkınlık sana göre yüzeysel kalıyor ve genelde o yola hiç başvurmuyorsun. Ama işin güzel yanı şu: İnsanlar seni olduğun gibi, doğal ve içten bir halinle seviyor. Ve aslında bu, çapkınlıkla elde edilebilecek her şeyden çok daha değerli!

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İnci Döşer
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